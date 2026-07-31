L’approvazione della delibera relativa alla nuova convenzione per il Renzo Barbera rappresenta una risposta concreta nell’interesse di Palermo. È il giudizio espresso da Giulio Tantillo, presidente del Consiglio comunale, che ha rivendicato il ruolo svolto dall’Aula nel raggiungimento di un risultato considerato importante per il futuro dello stadio e della città.

Tantillo ha ringraziato tutte le componenti del Consiglio comunale, gli uffici dell’ente, il Segretario generale Raimondo Liotta e il Ragioniere generale Bohuslav Basile. Secondo il presidente dell’Aula, il contributo delle diverse forze politiche avrebbe permesso di arrivare a un testo capace di conciliare l’interesse pubblico con le aspettative del Palermo FC e dei tifosi rosanero.

RUOLO CENTRALE

Il presidente del Consiglio comunale ha sottolineato il valore istituzionale del lavoro svolto durante l’esame del provvedimento.

“Quella di oggi è una giornata importante per Palermo. Il Consiglio comunale, in tutte le sue componenti, ha dimostrato ancora una volta di saper svolgere un ruolo centrale, sia sul piano amministrativo sia su quello politico, nell’interesse della città” - ha dichiarato Giulio Tantillo, presidente del Consiglio comunale di Palermo.

L’approvazione della delibera consente di superare uno dei passaggi più delicati del percorso amministrativo avviato per la riqualificazione dello stadio. Un iter ricostruito da Mediagol.it attraverso gli atti e le tappe decisive del progetto per il nuovo Renzo Barbera.

MOTORE DI SVILUPPO

Tantillo ha collegato il progetto del nuovo impianto a una prospettiva più ampia rispetto alla sola dimensione calcistica.

“Il risultato raggiunto rappresenta un’opportunità significativa per Palermo, che riconosce nello sport di eccellenza e nella sua squadra di calcio un importante motore di sviluppo” - ha spiegato.

Secondo il presidente del Consiglio comunale, l’investimento sul Barbera potrebbe produrre effetti positivi sull’economia cittadina e sul mercato del lavoro.

“Un motore capace di generare crescita economica, occupazione e nuove prospettive per il territorio” - ha aggiunto Tantillo.

La riqualificazione dell’impianto viene quindi considerata un’occasione non soltanto per il Palermo FC, ma per l’intera comunità, anche in relazione alle prospettive internazionali offerte dalla candidatura della città a Euro 2032.

DIFESA DEGLI UFFICI

Un passaggio significativo della dichiarazione riguarda il lavoro svolto dalla struttura amministrativa del Comune. Tantillo ha ringraziato gli uffici e, in particolare, i due dirigenti che hanno esercitato le funzioni di controllo sul procedimento.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento agli uffici comunali per il prezioso lavoro svolto, così come al Segretario generale e al Ragioniere generale” - ha affermato il presidente dell’Aula.

“Hanno garantito, con professionalità, competenza e rigore istituzionale, il corretto svolgimento dell’iter e il pieno supporto ai lavori del Consiglio comunale”.

Le parole arrivano dopo le tensioni emerse attorno alle osservazioni formulate da Liotta e Basile sul Piano Economico-Finanziario e sulla convenzione. Tantillo riconosce invece ai due dirigenti un ruolo determinante nel garantire la regolarità e la solidità amministrativa del percorso.

CONTRIBUTO TRASVERSALE

Il presidente del Consiglio comunale ha rivolto un ringraziamento anche all’amministrazione guidata dal sindacoe a tutte le forze politiche presenti in Aula.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale per aver posto le basi di questo importante risultato e tutti i gruppi consiliari che, con senso di responsabilità e spirito costruttivo, hanno contribuito all’approvazione del provvedimento” - ha proseguito.

La discussione ha visto maggioranza e opposizioni intervenire sul testo attraverso proposte, modifiche e soluzioni tecniche. Un confronto che, secondo Tantillo, avrebbe migliorato il provvedimento sottoposto al voto.

“Ciascuno ha offerto il proprio apporto in termini di idee, proposte e soluzioni, consentendo di arrivare a un testo equilibrato” - ha sottolineato.

TESTO EQUILIBRATO

L’equilibrio richiamato dal presidente riguarda la necessità di tenere insieme la tutela del bene pubblico, la sostenibilità dell’investimento privato e le aspettative della città.

“Un testo equilibrato, capace di rispondere alle aspettative dei tifosi, del Palermo FC e dell’intera comunità palermitana” - ha concluso Giulio Tantillo.

Il voto del Consiglio comunale segna così un passaggio decisivo, ma il percorso verso il nuovo Barbera dovrà proseguire con gli ulteriori adempimenti necessari alla sottoscrizione della convenzione. Per Tantillo, però, l’Aula ha già dato la propria risposta: una scelta maturata attraverso il confronto e orientata all’interesse di Palermo.