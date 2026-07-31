L’approvazione della delibera sulla nuova convenzione per il Renzo Barbera rappresenta una pagina importante della storia amministrativa e sportiva di Palermo. È il giudizio espresso da Domenico Bonanno e Viviana Raja, consiglieri comunali di Generazione Azzurra Palermo, che hanno rivendicato il lavoro svolto in Aula e il proprio voto favorevole al progetto.

Il provvedimento è arrivato al traguardo dopo oltre ventiquattro ore di confronto consiliare, al termine di un percorso segnato da approfondimenti tecnici, modifiche alla convenzione e interlocuzioni tra il Comune di Palermo, gli uffici e il Palermo FC.

PASSAGGIO STORICO

Per Bonanno e Raja, la decisione assunta dal Consiglio comunale supera la dimensione strettamente calcistica e apre una prospettiva di lungo periodo per l’intera città.

“Con l’approvazione in Consiglio comunale della convenzione per il nuovo stadio Renzo Barbera, Palermo scrive una pagina importante della propria storia amministrativa e sportiva” - hanno dichiarato Domenico Bonanno e Viviana Raja, consiglieri comunali di Generazione Azzurra Palermo.

Il voto dell’Aula ha consentito di superare uno degli snodi più delicati dell’iter, ricostruito da Mediagol.it attraverso tutti i passaggi decisivi del progetto per il nuovo Barbera.

“Dopo oltre ventiquattro ore di intenso confronto in Aula, il Consiglio comunale ha assunto una decisione di straordinaria rilevanza per il futuro della città, dimostrando senso delle istituzioni e responsabilità su un provvedimento destinato a incidere positivamente sullo sviluppo di Palermo per i prossimi decenni” - hanno aggiunto.

OLTRE LO SPORT

Secondo i due consiglieri, il nuovo stadio non può essere considerato soltanto un’infrastruttura destinata alle partite del Palermo. Il progetto viene indicato come un investimento capace di produrre effetti economici e sociali su una scala più ampia.

“Abbiamo sostenuto convintamente questo percorso perché crediamo che il nuovo stadio rappresenti molto più di un’infrastruttura sportiva” - hanno spiegato Bonanno e Raja.

“È un investimento strategico capace di generare sviluppo economico, occupazione, attrattività turistica, riqualificazione urbana e nuove opportunità per il territorio”.

La trasformazione del Barbera rappresenta inoltre il principale presupposto infrastrutturale della candidatura di Palermo a Euro 2032, con la possibilità di riportare la città all’interno del circuito delle grandi manifestazioni calcistiche internazionali.

I RINGRAZIAMENTI

Bonanno e Raja hanno voluto ringraziare il sindaco, l’amministrazione comunale, gli uffici e l’intero Consiglio per il lavoro svolto durante un procedimento particolarmente complesso.

“Desideriamo ringraziare il sindaco Roberto Lagalla, l’Amministrazione comunale, gli uffici che hanno lavorato con professionalità e competenza, il Consiglio comunale e tutti coloro che, con il proprio contributo, hanno reso possibile il raggiungimento di questo storico traguardo” - si legge nella dichiarazione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai sostenitori rosanero, che hanno seguito con attenzione le diverse fasi del confronto istituzionale.

“Un ringraziamento sentito desideriamo rivolgerlo anche a tutti i tifosi che ci sono stati costantemente al fianco: hanno saputo cogliere la delicatezza e l’importanza di questo percorso, dimostrando grande maturità e non facendoci mai mancare il loro prezioso sostegno”.

OLTRE I PARTITI

I consiglieri dihanno quindi rivendicato il carattere trasversale del risultato raggiunto. Il voto sul nuovo Barbera, nelle loro parole, appartiene alla città e non a una singola forza politica.

“Siamo orgogliosi di avere contribuito, con un lavoro costante, con il nostro voto favorevole e con un atteggiamento sempre improntato alla responsabilità, a un risultato che va oltre ogni appartenenza politica e che appartiene all’intera comunità palermitana” - hanno sottolineato.

Il percorso consiliare ha infatti registrato un’ampia convergenza sulla necessità di non disperdere l’opportunità rappresentata dalla riqualificazione dello stadio e dalla candidatura europea.

NUOVA FASE

Il voto dell’Aula non conclude però l’intero procedimento. La sottoscrizione della convenzione resta legata ai passaggi successivi e alla presentazione di un nuovo, coerente con il contenuto della delibera approvata.

“Adesso inizia una nuova fase. Sarà fondamentale proseguire con determinazione affinché gli impegni assunti trovino concreta attuazione e Palermo possa finalmente dotarsi di uno stadio moderno, sicuro, sostenibile e all’altezza delle grandi città europee” - hanno affermato i due consiglieri.

Per Bonanno e Raja, la riqualificazione dell’impianto rappresenta anche un investimento sulle generazioni future e sulle possibilità di crescita della città.

“È tempo di guardare al futuro. La riqualificazione del Renzo Barbera costituisce un’opportunità preziosa per i giovani e un traguardo oggi molto più vicino”.

APPELLO AL CLUB

Nel passaggio conclusivo, i consiglieri hanno rivolto un appello diretto al. Dopo il lavoro completato dal Consiglio comunale, l’auspicio è che la società proceda verso la sottoscrizione della convenzione.

“Adesso auspichiamo che il Palermo FC condivida gli sforzi fatti da questo Consiglio e sottoscriva la convenzione per dare ufficialmente inizio a questo desiderato, fondamentale e tanto atteso cambiamento” - hanno concluso Domenico Bonanno e Viviana Raja.

La delibera è stata approvata e il passaggio politico è stato superato. La nuova partita riguarda adesso il completamento degli atti, la firma della convenzione e la trasformazione del progetto in investimenti e lavori concreti per il futuro del Renzo Barbera.