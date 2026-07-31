L’approvazione della delibera relativa alla riqualificazione dello stadio Renzo Barbera rappresenta un passaggio decisivo per il futuro di Palermo. È la posizione espressa dal consigliere comunale Natale Puma, che sottolinea il valore di un atto atteso da anni e destinato a porre le basi per la trasformazione dell’impianto di viale del Fante.

Il risultato è arrivato dopo oltre ventiquattro ore di lavori del Consiglio comunale e al termine di un confronto particolarmente complesso tra istituzioni, uffici del Comune di Palermo e Palermo FC. Per Puma, la responsabilità dimostrata dalle parti ha permesso di superare le criticità emerse e di raggiungere un’intesa nell’interesse generale della città.

PASSO DECISIVO

Il consigliere attribuisce al voto dell’Aula un significato che va oltre il semplice completamento di una fase amministrativa.

“L’approvazione di oggi relativa allo Stadio Renzo Barbera rappresenta un passaggio di grande importanza per la nostra città” - ha dichiarato Natale Puma.

“Si tratta di un atto che guarda al futuro e che pone le basi per una riqualificazione attesa da anni, capace di restituire a Palermo un impianto moderno, funzionale e all’altezza delle ambizioni sportive e infrastrutturali del capoluogo siciliano”.

Il voto consiliare apre adesso una nuova fase del percorso, nella quale sarà necessario completare gli ulteriori adempimenti previsti e trasformare l’intesa raggiunta in una convenzione pienamente efficace e in un progetto concretamente realizzabile.

CONFRONTO COMPLESSO

Puma non nasconde le difficoltà che hanno accompagnato l’iter. La discussione sulla convenzione è stata preceduta da modifiche, verifiche tecniche e momenti di tensione tra la società rosanero e l’amministrazione comunale.

“Il percorso che ha portato a questo risultato non è stato semplice. Il confronto tra istituzioni, uffici comunali e Palermo FC è stato intenso e, in alcuni momenti, particolarmente complesso” - ha spiegato il consigliere.

Il successivo confronto tra le parti ha però consentito di individuare un punto di equilibrio, superando il rischio di uno stop al progetto.

“Tuttavia, il senso di responsabilità ha consentito di superare gli ostacoli e di raggiungere un’intesa nell’interesse della città” - ha aggiunto Puma.

Un percorso seguito da Mediagol.it attraverso gli atti e i passaggi decisivi del progetto per il nuovo Renzo Barbera.

OLTRE 24 ORE

Il consigliere richiama anche il lungo lavoro svolto dall’Aula per arrivare all’approvazione del provvedimento.

“Dopo oltre ventiquattro ore di lavori del Consiglio comunale, Palermo compie un passo storico verso un futuro che la vedrà dotarsi di uno stadio all’altezza delle ambizioni calcistiche del club e delle aspettative dei tifosi” - ha affermato.

Il nuovo Barbera viene quindi considerato una componente essenziale anche per sostenere la crescita sportiva del Palermo FC, oltre che per offrire ai tifosi un impianto adeguato agli standard del calcio contemporaneo.

EURO 2032

L’approvazione rafforza inoltre il percorso di candidatura della città agli

“Un risultato che rafforza anche la candidatura della città nell’ambito di Euro 2032, offrendo a Palermo l’opportunità di essere protagonista di un evento sportivo di rilevanza internazionale” - ha sottolineato Puma.

La riqualificazione dello stadio rappresenta infatti il principale presupposto infrastrutturale per consentire a Palermo di concorrere alla selezione delle sedi italiane della manifestazione.

PATRIMONIO PUBBLICO

Nella dichiarazione, Puma ricorda che il Barbera non rappresenta soltanto la casa sportiva della squadra rosanero, ma anche un bene appartenente alla collettività.

“Lo Stadio Renzo Barbera non rappresenta soltanto la casa del Palermo, ma costituisce un patrimonio pubblico, un simbolo identitario e un elemento strategico per lo sviluppo economico, turistico e sociale del territorio” - ha spiegato.

Secondo il consigliere, l’intervento potrà produrre effetti positivi anche sull’area circostante e sull’attrattività complessiva della città.

“La sua riqualificazione potrà generare nuove opportunità, valorizzare l’intera area e offrire ai cittadini e ai tifosi una struttura finalmente adeguata agli standard richiesti dal calcio moderno”.

ORA I FATTI

Il voto del Consiglio comunale, però, non deve essere considerato il punto di arrivo. Puma richiama tutte le parti alla necessità di procedere rapidamente e nel rispetto degli impegni assunti.

“Adesso sarà fondamentale proseguire con rapidità, trasparenza e nel pieno rispetto degli impegni assunti, affinché agli atti amministrativi seguano i fatti” - ha dichiarato.

“Palermo non può più permettersi ritardi: la città aspetta da troppo tempo un impianto all’altezza della propria storia e della passione di migliaia di tifosi” - ha concluso Natale Puma.

Il nuovo Barbera supera così uno dei passaggi amministrativi più delicati. La sfida comincia adesso: completare gli atti, arrivare alla sottoscrizione della convenzione e trasformare il voto dell’Aula in investimenti e lavori concreti.