L’approvazione della delibera per la riqualificazione del Renzo Barbera trasforma in una prospettiva concreta un progetto atteso da anni. A sostenerlo è Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, che ha espresso soddisfazione dopo il via libera dell’Aula alla nuova convenzione tra il Comune di Palermo e il Palermo FC.

Un voto arrivato al termine di una seduta particolarmente lunga e complessa, con oltre 24 ore dedicate al confronto politico, all’esame degli atti e alla definizione delle modifiche necessarie per superare le criticità emerse durante l’istruttoria.

SOGNO CONCRETO

Secondo Figuccia, il provvedimento restituisce ai cittadini e ai tifosi rosanero la possibilità concreta di immaginare uno stadio moderno e adeguato alle ambizioni sportive e internazionali di Palermo.

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione della delibera che prevede la riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera, un atto che trasforma finalmente un sogno in realtà e che restituisce ai palermitani la prospettiva concreta di un impianto moderno, all’altezza della storia e delle ambizioni della nostra città” - ha dichiarato Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega in Consiglio comunale.

Il voto rappresenta uno degli snodi decisivi dell’intero percorso amministrativo, iniziato con la presentazione del progetto e proseguito attraverso la Conferenza di Servizi, l’esame del Piano Economico-Finanziario e la definizione dello schema di convenzione-concessione.

Un iter articolato, già ricostruito da Mediagol.it attraverso tutti i passaggi decisivi del progetto per il nuovo Barbera.

OLTRE 24 ORE

La consigliera della Lega ha sottolineato la durata e la complessità del lavoro svolto dall’Aula, chiamata a trovare un punto di equilibrio tra la necessità di tutelare il patrimonio pubblico e l’esigenza di rendere sostenibile l’investimento programmato dal

“È stato un percorso lungo e complesso, un vero e proprio cammino a ostacoli, che ha richiesto oltre 24 ore di lavoro in Aula, di confronto, approfondimenti e senso di responsabilità da parte del Consiglio comunale” - ha spiegato Figuccia.

Durante la discussione non sono mancati momenti di tensione, soprattutto dopo le modifiche apportate alla convenzione e la successiva presa di posizione del club rosanero. Il confronto tra amministrazione, uffici comunali e rappresentanti della società ha però consentito di individuare una soluzione da sottoporre al voto.

“Non sono mancate le criticità, ma alla fine ha prevalso la volontà di raggiungere un risultato atteso da anni da migliaia di tifosi e da intere generazioni di palermitani” - ha aggiunto.

OBIETTIVO EURO 2032

L’approvazione assume un valore particolare anche nella corsa di Palermo per entrare tra le città italiane candidate a ospitare gli

Il progetto di riqualificazione del Barbera costituisce infatti il principale presupposto infrastrutturale per consentire alla città di competere nella selezione degli stadi destinati alla manifestazione organizzata congiuntamente da Italia e Turchia.

“Questo voto restituisce dignità al sogno di chi ha sempre immaginato un Renzo Barbera rinnovato, moderno e capace di rappresentare Palermo ai massimi livelli, anche in vista delle grandi opportunità legate a Euro 2032” - ha affermato la capogruppo della Lega.

Il voto del Consiglio comunale consente di rispettare le scadenze fissate per la trasmissione della documentazione richiesta dalla FIGC, ma non conclude ancora l’intero procedimento. La sottoscrizione della convenzione resta subordinata alla presentazione di un nuovo Piano Economico-Finanziario asseverato e coerente con la delibera approvata.

PRIMO PASSO

Figuccia ha quindi invitato a considerare il voto non come il punto di arrivo, ma come l’inizio di una fase nuova per lo stadio e per la città.

“Oggi non celebriamo soltanto l’approvazione di un atto amministrativo, ma il primo passo verso una nuova stagione per il nostro stadio e per tutta la città” - ha proseguito.

Il prossimo obiettivo sarà completare rapidamente gli adempimenti necessari, arrivare alla firma della convenzione e consentire al Palermo FC di avviare gli investimenti programmati per la trasformazione dell’impianto.

I RINGRAZIAMENTI

Nel passaggio conclusivo, la consigliera ha ringraziato gli uffici comunali e tutti i componenti dell’Aula che hanno contribuito alla definizione e all’approvazione del provvedimento.

“Ringrazio quanti hanno lavorato affinché si arrivasse a questo traguardo, dagli uffici comunali ai consiglieri, fino a tutti coloro che hanno contribuito con serietà e impegno alla definizione di un provvedimento così importante” - ha concluso Sabrina Figuccia.

“Palermo aveva bisogno di una scelta coraggiosa: oggi quella scelta è diventata realtà”.

Il nuovo Barbera supera così uno dei passaggi politici più delicati. La delibera è stata approvata, Palermo resta in corsa per Euro 2032 e il progetto entra adesso nella fase in cui il voto dell’Aula dovrà trasformarsi in atti definitivi, investimenti e lavori concreti.