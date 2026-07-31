Una partita combattuta fino all’ultimo, conclusa con una vittoria che appartiene soprattutto alla città. Caterina Meli, consigliera comunale, descrive così l’approvazione della delibera legata al futuro dello stadio Renzo Barbera, arrivata al termine di un confronto politico e amministrativo particolarmente complesso.

Per Meli, il voto espresso dal Consiglio comunale di Palermo rappresenta un risultato importante, ma non ancora il punto conclusivo del percorso. Superata la fase dell’approvazione, l’attenzione dovrà infatti spostarsi sul rispetto degli impegni assunti e sulla concreta realizzazione del progetto.

PARTITA VINTA

La consigliera utilizza una metafora calcistica per raccontare il lungo confronto che ha preceduto il voto dell’Aula.

“È stata una vera partita, combattuta fino all’ultimo, ma alla fine l’abbiamo vinta. E a vincere, più di tutti, sono stati i cittadini di Palermo” - ha dichiarato Caterina Meli.

L’approvazione della delibera segna uno dei passaggi più rilevanti dell’iter relativo alla riqualificazione del Barbera e al nuovo rapporto convenzionale tra il Comune di Palermo e il Palermo FC.

Un percorso segnato da approfondimenti, modifiche e tensioni, ricostruito da Mediagol.it attraverso gli atti e i passaggi decisivi del progetto per il nuovo Renzo Barbera.

RISULTATO IMPORTANTE

Meli ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando il valore della scelta compiuta dal Consiglio comunale per il futuro della città.

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione di questa delibera, che rappresenta un risultato importante per il futuro della nostra città” - ha affermato la consigliera.

Secondo Meli, il voto dimostra che anche davanti a un provvedimento complesso è possibile individuare una soluzione condivisa quando l’interesse generale viene posto davanti alle appartenenze politiche e alle contrapposizioni.

“Oggi abbiamo dimostrato che, quando prevale il senso di responsabilità e si guarda all’interesse generale, è possibile raggiungere obiettivi concreti” - ha aggiunto.

Il riferimento è al lavoro svolto dall’Aula per arrivare a un testo ritenuto capace di tenere insieme la tutela del patrimonio pubblico e la sostenibilità del progetto di riqualificazione dell’impianto.

ORA VIGILARE

L’approvazione della delibera non conclude però il percorso verso il nuovo Barbera. La fase successiva sarà quella degli adempimenti necessari per trasformare il voto politico e amministrativo in una convenzione sottoscritta e, successivamente, in investimenti e lavori concreti.

Meli richiama quindi il Consiglio comunale e le istituzioni alla responsabilità di controllare che gli impegni assunti vengano effettivamente rispettati.

“Adesso inizia il lavoro più importante: vigilare affinché gli impegni assunti vengano rispettati e il progetto si traduca in uno stadio moderno, sicuro e all’altezza delle aspettative dei palermitani” - ha sottolineato.

La consigliera indica così nella vigilanza uno dei compiti centrali della politica durante le prossime fasi dell’iter. L’obiettivo non dovrà essere soltanto completare gli atti, ma assicurare che il progetto mantenga le caratteristiche annunciate e produca benefici reali per la città.

VITTORIA DELLA CITTÀ

Nel passaggio conclusivo, Meli attribuisce il risultato non a una singola forza politica, ma all’intera comunità palermitana.

“Questa è una vittoria della città, dello sport e di tutti coloro che credono nel rilancio di Palermo” - ha concluso Caterina Meli.

Il voto sulla delibera rappresenta dunque un passaggio decisivo per il futuro del Renzo Barbera. La partita amministrativa, però, non è ancora terminata: adesso sarà necessario trasformare l’approvazione dell’Aula in un progetto concreto, rispettando tempi, impegni e aspettative dei tifosi rosanero.