Il progetto firmato Palermo FC e Populous è stato trasmesso alla FIGC. Ecco il video ufficiale!
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
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