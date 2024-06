Italia-Turchia, probabili formazioni: Spalletti con Retegui, Yilmaz dal 1′

L'amichevole tra Italia e Turchia è in programma questa sera allo Stadio "Dall'Ara" di Bologna: le scelte del CT azzurro.

Mediagol ⚽️ 4 giugno 2024 (modifica il 4 giugno 2024 | 14:18)

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Dall'Ara". Alle ore 21:00, in quel di Bologna, l'Italia ospiterà la Turchia nella prima delle due amichevoli in programma prima del debutto a Euro 2024. Per entrambe le squadre si tratta di una sorta di prova generale a poco più di dieci giorni dall'inizio della competizione continentale. L'ultimo test per Luciano Spalletti prima di ufficializzare la lista dei ventisei convocati per gli Europei, con il CT che mercoledì avrà modo di valutare i calciatori non impiegati con la Turchia nella partita in famiglia con la Nazionale Under 20. Giovedì 6 giugno si conosceranno i nomi di chi volerà in Germania.

Intanto, dopo il forfait di Francesco Acerbi, Spalletti dovrà fare a meno anche di Giorgio Scalvini: il difensore dell’Atalanta, nel recupero di campionato con la Fiorentina, ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Anche per lui niente Europeo. Quello contro gli uomini di Vincenzo Montella sarà un test probante: "Montella lo conosco bene. E’ uno sveglio, sveglissimo. All’Adana aveva già fatto vedere le sue qualità. La Turchia ha vinto il suo girone, da metà campo in su ha estro e qualità, ha ripartenze brucianti e calciatori che militano nelle squadre più forti al mondo. Sarà una partita importante e difficile, per quello che è il momento e per quello che dobbiamo mettere a posto", le parole dello stesso CT azzurro in sede di conferenza stampa.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio di Spalletti, che dovrebbe puntare sul 4-2-3-1. Davanti a Vicario, Mancini e Bastoni comporranno il tandem di centrali difensivi, mentre Di Lorenzo e Dimarco agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo Jorginho e Cristante, mentre Chiesa e Orsolini saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Pellegrini (in vantaggio su Folorunsho) il perno centrale. In avanti, infine, spazio a Retegui. Mentre Montella dovrebbe schierare Yilmaz come unica punta, tra i titolari anche Demiral, Calhanoglu e Yildiz.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ITALIA (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Cristante; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; Retegui. CT: Spalletti.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Ozkacar; Ozcan, Kokcu; Yildiz, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz. CT: Montella.

DOVE VEDERE ITALIA-TURCHIA IN TV — La sfida Italia-Turchia sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1 ed in streaming tramite l'app RaiPlay.