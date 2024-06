Italia, parla Gravina: “Barella? Siamo preoccupati”. Tra oggi e domani gli esami

Nella giornata di ieri, Luciano Spalletti ha ufficializzato la lista dei ventisei convocati per UEFA EURO 2024. Dei calciatori che hanno preso parte alla prima settimana di raduno, il CT azzurro ha scelto di escludere Samuele Ricci, Riccardo Orsolini e Ivan Provedel. Oggi i convocati torneranno a radunarsi a Coverciano per sostenere alle ore 17:00 la seduta di allenamento. Intanto, nonostante figuri nella lista, c'è apprensione per le condizioni di Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter, infatti, è alle prese con un problema muscolare.