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Italia e Turchia si affronteranno questa sera alle ore 21 nella gara inaugurale degli Europei. Euro 2020, alle 21:00 sarà Italia-Turchia: il messaggio sui social del Palermo Una competizione molto…
Belgio, Hazard dubbioso: "Sto recuperando. Non mi sento ancora pronto"
L'Europeo della ripartenza prenderà il via questa sera. Euro2020, Croazia e Scozia non si inginocchieranno contro il razzismo. Il motivo Uno degli eventi più attesi dell'ultimo anno e mezzo, che…
L'Europeo prenderà il via questa sera alle ore 21. VIDEO Belgio, Mertens giura amore al Napoli: le parole di Dries dal ritiro Per gli italiani sarà un inizio sfavillante, con la gara inaugurale che…
Dopo mesi di attesa è finalmente arrivato il momento. Euro 2020, alle 21:00 sarà Italia-Turchia: il messaggio sui social del Palermo Questa sera alle ore 21, la nazionale italiana di calcio scenderà…
Parola a Danilo Pereira. Il Portogallo scalda i motori in vista dell'esordio a Euro2020 contro l**'Ungheria.** A quattro giorni dal primo impegno ufficiale, il centrocampista, si è soffermato in…
Gli Azzurri scendono in campo per l'esordio agli Europei. Manca sempre meno a Italia-Turchia, match in programma questa sera allo stadio "Olimpico" di Roma, che sancirà l'inizio del viaggio degli…
Euro2020 è pronto a prendersi la scena. Aleksander Ceferin, presidente UEFA, manda un messaggio all'Europa nel giorno della partenza di Euro2020. Torneo che prenderà il via stasera a Roma con il match…
La Spagna ha ricevuto il vaccino anti-Covid in vista dell'inizio degli Europei. Dopo il caso Busquets e la preoccupazione - ormai scongiurata - di un possibile focolaio tra le Furie Rosse, questa…
VIDEO Italia, il passaggio di testimone: da Buffon a Donnarumma
VIDEO Italia, la Gazzetta "Azzurra": il dietro le quinte della realizzazione
L'Italia è pronta a esordire finalmente a Euro 2020. Milan, Calhanoglu sul futuro: “Rinnovo? Ho parlato con Maldini tre giorni fa” Gli Azzurri guidati dal commissario tecnico, Roberto Mancini, nella…