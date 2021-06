Euro2020, la lettera di Ceferin all’Europa: “Priorità a sicurezza e salute”

La lettera all'Europa del presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, alla partenza del torneo continentale

Aleksander Ceferin , presidente UEFA, manda un messaggio all'Europa nel giorno della partenza di Euro2020. Torneo che prenderà il via stasera a Roma con il match inaugurale tra Italia e Turchia in programma all'Olimpico.

"Da sessant'anni a questa parte, l'Europeo ha lasciato un segno indelebile nel panorama calcistico. Molti dei più grandi calciatori della storia del continente vi hanno partecipato, svolgendo un ruolo fondamentale per storia del calcio europeo. Ai tifosi di tutto il mondo è stato donato un patrimonio di ricordi da custodire: partite straordinarie, gol fantastici e prestazioni di grande brillantezza.

Il primo Europeo in Francia nel 1960 ha visto la partecipazione di quattro squadre, realizzando un sogno di vecchia data del primo segretario generale UEFA, Henri Delaunay. È stato catalizzatore per la nascita della competizione negli anni '50 e la sua eredità sarà sempre ricordata perché l'ambito trofeo porta il suo nome. Nel corso dei secoli, l'Europeo è cresciuto in statura fino a diventare una delle attrazioni più importanti del calcio.