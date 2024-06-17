"Fa molto male aver subito questo gol così, a fine partita e ora restiamo a mani vuote. Ci abbiamo messo tutto, tutti quanti e e se il gol arriva così all'ultimo minuto è proprio uno schifo". Sono…
Euro 2024
"Queste sono emozioni forti, siamo davvero felici". Queste le parole di Kylian Mbappé subito dopo la vittoria della Francia ai calci di rigore contro il Portogallo nei quarti di finale di Euro 2024…
Dopo la sconfitta con la Svizzera, l'eliminazione dagli Europei e il ritorno in Italia della Nazionale di Spalletti, il Capo Delegazione Gianluigi Buffon ha deciso di mettersi in discussione come…
Termina qui il cammino della Romania ad Euro2024. La squadra di Iordanescu è stata sconfitta nettamente da quella di Koeman nella sfida valida per gli ottavi di finale. Un ko analizzato da Răzvan…
"Merih ha segnato due gol bellissimi, il secondo gol è arrivato grazie a un grande stacco di testa. Battere gli angoli mirando alla sua testa è facile...". Così ai microfoni della UEFA dopo il…
"Non ho nessun segreto. Non sono abituato a partire dalla panchina per il Borussia Dortmund, ma è importante portare energia in campo". Così l'attaccane della nazionale tedesca Niclas Füllkrug,…
Parola a Stephan El Shaarawy. L'attaccante è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa due giorni dopo Croazia-Italia 1-1. Gli azzurri, tornati già in campo, inizieranno oggi la preparazione…
A pochi giorni dall'impegno contro la Nazionale italiana, Murat Yakin, commissario tecnico della Svizzera, è intervenuto ai microfoni della tv Srf per parlare della partita degli ottavi di finale…
Alessandro Bastoni, difensore dell'Italia e dell'Inter, è intervenuto in zona mista ai microfoni di Sportitalia dopo il pari per 1-1 ottenuto contro la Croazia che ha permesso agli azzurri di…
"Penso che l'Italia sia davvero una buona squadra con molti buoni giocatori individuali. Alla fine, non dobbiamo nasconderci perché anche noi siamo bravi. Ovviamente prendiamo la partita sul serio…
A margine del pareggio a reti inviolate maturato contro l'Olanda nella seconda giornata del Gruppo D di Euro2024, l'attaccante Oliver Giroud, ha parlato ai canali ufficiali della Uefa per analizzare…
"Abbiamo dormito durante i primi 15 minuti. Stavamo camminando, non correndo. Non abbiamo ostacolato i nostri avversari. Per questo motivo abbiamo subito un gol e questo ci ha svegliato". Così Piotr…
È il nono giorno di gare ad Euro 2024: tre le sfide in programma: alle ore 15:00 si parte con la gara tra Georgia e Repubblica Ceca, mentre alle ore 18:00 Turchia e Portogallo si sfideranno al Signal…
La Serbia minaccia di lasciare gli Europei a causa di alcuni presunti insulti avvenuti sugli spalti nel corso di Croazia-Albania. Il segretario generale della Federcalcio serba, Jovan Šurbatović, ha…
Archiviato il successo in rimonta al debutto contro l'Albania (2-1), l'Italia scalda i motori in vista dell sfida di questa sera in programma alle 21.00 all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen contro la…
Mario Pašalić, centrocampista della Croazia e dell'Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA dopo il pareggio maturato contro l'Albania: "È un peccato: il primo tempo non è andato come…
Giornata di vigilia per l'Italia che, nella giornata di domani, affronterà la Spagna alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen. In conferenza stampa insieme al commissario tecnico Luciano Spalletti, questo…
"Prima del sorteggio sapevo che avremmo affrontato l'Italia. Li ho incontrati in tutti gli Europei e mi hanno eliminato entrambe le volte, purtroppo. Dobbiamo affrontarlo come un bivio, l'Italia è…
Alla vigilia della sfida alla Spagna che potrebbe già essere decisiva per il passaggio agli ottavi di Euro 2024, il ct azzurro Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport. "Voglio vedere un'Italia che…
Frattura del setto nasale per Kylian Mbappè. Durante la gara d'esordio della Francia, vinta per 1-0 contro l'Austria, il calciatore ha colpito violentemente la spalla del difensore austriaco Kevin…
E' Giacomo Raspadori a parlare oggi in conferenza stampa a due giorni dalla sfida Spagna-Italia, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024, in programma giovedì sera alle…
"Soprattutto in questo momento, senza far troppi giri di parole, credo che la Spagna sia più avanti rispetto a noi. Noi dobbiamo saper soffrire, saper lottare, questo è fondamentale". Così Davide…