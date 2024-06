Palermo, Nedelcearu a Euro 2024: ecco dove vedere Belgio-Romania in tv

Il centrale rumeno, oggi in campo, è l'unico rosanero presente in Germania: dovrebbe partire dalla panchina.

È il nono giorno di gare ad Euro 2024: tre le sfide in programma: alle ore 15:00 si parte con la gara tra Georgia e Repubblica Ceca, mentre alle ore 18:00 Turchia e Portogallo si sfideranno al Signal Iduna Park di Dortmund. Chiuderà alle ore 21:00 il match tra il Belgio e la Romania di Ionut Nedelcearu. Il difensore del Palermo, che in Germania rappresenterà i colori rosanero, partirà ancora una volta dalla panchina.

Se Romelu Lukaku e compagni cercheranno il riscatto dopo la sconfitta rimediata al debutto contro la Slovacchia, la squadra del CT Iordanescu all'esordio ha battuto a sorpresa 3-0 l'Ucraina. La sfida, in programma al Rhein Energie Stadion di Colonia, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 e anche sui canali Sky Sport Uno, Sky Calcio, Sky Calcio 251. E in live streaming su Raiplay, Sky Go e Now.