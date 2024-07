Italia, Buffon: “Mai nascosto, giusto che ognuno si prenda responsabilità del caso”

Dopo la sconfitta con la Svizzera, l'eliminazione dagli Europei e il ritorno in Italia della Nazionale di Spalletti, il Capo Delegazione Gianluigi Buffon ha deciso di mettersi in discussione come confermato dallo stesso sulle colonne della 'Gazzetta dello Sport'. Il contratto dell'ex portiere bianconero scadrà a fine mese e anche per questo l'ex numero uno del Parma ha chiesto un incontro al presidente della FIGC Gravina.

"Dopo quanto è successo ho chiesto solo, come è normale, una riflessione da fare tutti insieme per valutare quali siano le condizioni logiche per guardare al futuro. Non mi è dispiaciuta l’uscita con la Svizzera, ma la modalità, che è ben più grave. Ed essendo uno che non si è mai nascosto di fronte alle responsabilità, penso sia giusto mettersi in discussione. Il gruppo poteva far meglio, come tutti noi: anche io nel mio ruolo posso aver deluso le aspettative e ognuno si prende le responsabilità del caso".