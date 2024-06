Italia, parla Raspadori: “Ho un obiettivo. Spagna? Possiamo fargli male”

Le parole di Giacomo Raspadori in vista della sfida tra Spagna e Italia in programma tra poco più di 48 ore.

18 giugno 2024

E' Giacomo Raspadori a parlare oggi in conferenza stampa a due giorni dalla sfida Spagna-Italia, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024, in programma giovedì sera alle 21.00.

"E' giusto concentrarsi sul far gruppo, anche io sono concentrato su quello e stiamo trascorrendo davvero dei bei momenti insieme. Stiamo bene insieme, vogliamo essere uniti e in questo momento niente studio, sono totalmente focalizzato sull'Europeo. Sul centravanti di struttura, non credo sia un requisito fondamentale anche se a volte può essere un valore aggiunto per giocare qualche palla più alta, qualche cross, ma credo che in un contesto di gioco organizzato si possa benissimo avere un attaccante che si tira fuori per liberare gli spazi. Sono un ragazzo ambizioso, voglio ritagliarmi quanto più spazio è possibile e a 24 anni non posso più considerarmi un giovane. Il mio obiettivo è avere più continuità, ciò che cercherò di fare è lavorare per avere più continuità. E' il mio principale obiettivo".

Sull'esordio di Kvara: "A Kvara faccio un grandissimo in bocca al lupo. Oltre a essere un talento incredibile, è un ragazzo d'oro e sono sicuro che saprà mettersi in mostra. Sulla seconda domanda, dico che siamo umani: qualsiasi cosa ci sia sicuramente il pensiero c'è, possono esserci ragionamenti extra-campo ma l'occasione per ognuno di noi di giocare una competizione del genere ti porta a essere totalmente focalizzato su questo. E' inevitabile che la testa sia completamente su una competizione così importante".

Sulla Spagna: "Ci sono diverse cose su cui possiamo fargli male, dobbiamo concentrarci su ciò che dobbiamo fare noi. Loro hanno fatto un ottimo debutto, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi, conosciamo il nostro valore e abbiamo tutte le carte in regola per potergli fare male. Favorita? Forse Inghilterra e Francia, poi il bello del calcio è che ci sono tante cose che contano e in tanti proveremo a insidiarli. Noi quando riconquistiamo palla dobbiamo riuscire a pulirla, a metterla in sicurezza e a creare occasioni. Loro cercheranno di coglierci impreparati per poi provare a fare gol. Il mio obiettivo è quello, voglio vivere un'annata da protagonista, avere continuità. Non siamo ancora entrati in discorsi, ancora è presto e non ho ancora conosciuto di persona Conte. E' troppo presto per parlarne e non siamo nemmeno nella sede opportuna".