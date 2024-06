Italia, Bastoni: “Dopo la Spagna dura, ci siamo tolti un peso. Fatto passi avanti”

Alessandro Bastoni , difensore dell' Italia e dell'Inter, è intervenuto in zona mista ai microfoni di Sportitalia dopo il pari per 1-1 ottenuto contro la Croazia che ha permesso agli azzurri di qualificarsi all' Europeo .

"Come abbiamo fatto a segnare nel recupero? In realtà siamo stati ordinati, non abbiamo mai perso la speranza, non siamo andati tutti all'arrembaggio, siamo rimasti con i concetti che volevamo e siamo stati bravi ad acciuffare il pareggio".