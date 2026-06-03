di Dennis Rusignuolo

Basta un colpo di testa di Pio Esposito per decidere l'amichevole contro il Lussemburgo. La "giovane Italia" di Silvio Baldini si gode una serata unica, soprattutto per i tanti protagonisti in campo, e riesce a portare a casa una vittoria che può dare morale e slancio ai ragazzi coinvolti.

Questione di testa

Trovare il modo di argomentare un'amichevole dal tono piuttosto balneare può essere il primo merito da attribuire a Silvio Baldini. Con la coerenza della sua idea ha annunciato di portare i giovani in nazionale maggiore, e la risposta è arrivata. La storia del calcio italiano negli scorsi mesi ha toccato il punto più basso degli ultimi anni, e ripartire con la formazione più giovane da 114 anni a questa parte è un primo segnale di un'Italia che ha qualche argomento per poter ripartire. Decide un gol su calcio d'angolo di Pio Esposito, proprio lui che in Bosnia calciò in curva il suo calcio di rigore, dando vita a un primo processo di ostracismo nei suoi confronti. Poi però si lascia parlare il campo, ed Esposito - ancora una volta - ha dimostrato che in quel posto ci sa stare eccome.

Come è andato l'esordio?

La partita non ha brillato per estetica e fluidità, ma un'amichevole a fine campionato, a giugno, è difficile che regali fuochi d'artificio. Eccezion fatta per il capitano Donnarumma e Pio Esposito, tutti i giocatori scelti da Baldini trovavano i primi minuti nella nazionale maggiore. Giusto il tempo di stemperare la tensione, e l'Italia ha saputo spingere e mostrare spirito di sacrificio e grinta, portando a casa la partita su calcio d'angolo. Tanti i giocatori che hanno saputo approfittare dell'opportunità per mettersi in mostra, dando vita ai consueti processi. È ancora presto, e inutile, parlare dell'apporto di questi giocatori alla causa azzurra, ma basta intanto il primo approccio alla nazionale maggiore, affrontato con voglia e intensità, per provare ad archiviare il baratro toccato nel mese di marzo. Domenica la partita contro la Grecia. Intanto Baldini si gode la prima vittoria sulla panchina della nazionale. E i suoi ragazzi al suo fianco.