VIDEO Zagara Party, siparietto tra Inzaghi e Miccoli: "Ci serve un trequartista" e la risposta fa sorridere

Prima delle ultime settimane di mercato, il Palermo continua a lavorare su più fronti per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa completa e competitiva. Tra nuovi obiettivi, trattative ancora aperte e cessioni già definite, il direttore sportivo Carlo Osti è impegnato sia nel rafforzamento dell'organico sia nello sfoltimento della rosa, con diverse operazioni che potrebbero entrare nel vivo nei prossimi giorni.

In difesa, secondo il Giornale di Sicilia, prende sempre più corpo la pista che porta a Federico Barba. Il centrale mancino, svincolato dopo l'esperienza con il Persib Bandung, è vicino a un'intesa con il Palermo e le sensazioni restano positive. L'eventuale arrivo dell'ex Empoli e Benevento consentirebbe ai rosanero di aggiungere esperienza al reparto senza la necessità di sacrificare altri difensori attualmente in organico.

Per l'attacco resta vivo anche l'interesse per Dominic Vavassori, classe 2005 dell'Atalanta. Il Giornale di Sicilia sottolinea come il giovane sia uno dei profili più apprezzati dal club di viale del Fante, anche se la concorrenza di Monza e Verona rende la corsa particolarmente complicata.

Il nome che continua a tenere banco è però quello di Issiaka Kamate. Le ricostruzioni dei quotidiani, tuttavia, presentano sfumature diverse. Il Giornale di Sicilia riferisce che l'accordo tra Palermo e Inter è stato raggiunto da tempo e che manca soltanto il definitivo via libera del calciatore, seguito anche da club esteri. Il Corriere dello Sport, invece, parla di un rallentamento della trattativa dovuto ad alcuni dubbi dell'entourage del giocatore, pur evidenziando come il Palermo non abbia intenzione di mollare la presa. Tuttosport conferma che i rosanero restano in attesa della risposta definitiva del centrocampista franco-ivoriano. Più netta la posizione della Gazzetta dello Sport, secondo cui Kamate avrebbe rifiutato il trasferimento al Palermo, frenando così l'operazione.

Parallelamente, il club continua a cercare un'esterno offensivo mancino capace di agire sulla corsia destra. Il Corriere dello Sport spiega che resta aperta anche la pista estera, mentre perde quota l'ipotesi del ritorno di Rui Modesto, che non risponde più alle caratteristiche ricercate dalla società. Dopo il mancato arrivo di Rao, inoltre, l'obiettivo è quello di acquistare anche un'altra ala da affiancare a Dennis Johnsen, attualmente unico esterno offensivo di ruolo.

Sul fronte offensivo resta poi da monitorare la situazione di Stefano Moreo. Secondo Corriere dello Sport e Tuttosport, il Palermo continua ad attenderne il sì, avendogli proposto un contratto biennale. Tuttavia, il Pisa non sembra intenzionato a privarsi dell'attaccante, anche perché non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente per la promozione in Serie A.

Per quanto riguarda le uscite, il Giornale di Sicilia evidenzia come la situazione di Jérémy Le Douaron resti bloccata. Il Troyes continua a seguirlo, ma l'attaccante francese, almeno al momento, non considera prioritario un ritorno in patria e la trattativa non ha registrato sviluppi significativi. Un'altra operazione già definita riguarda Dimitrios Nikolaou, ceduto in prestito all'OFI Creta.

Ufficiale anche il rinnovo di Aljosa Vasic, seguito dall'immediato trasferimento in prestito al Südtirol, operazione riportata da tutti i principali quotidiani sportivi. La cessione dell'italo-serbo rappresenta un primo passo nel lavoro di sfoltimento della rosa, che proseguirà nelle prossime settimane con l'obiettivo di liberare spazio per gli ultimi innesti richiesti da Inzaghi.