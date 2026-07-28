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Il ritiro del Palermo in Val Gardena si avvia verso la conclusione, ma nello spogliatoio l'attenzione è già rivolta all'inizio del campionato. A confermarlo sono stati Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen, intervenuti ai microfoni della Tgr per fare il punto sulla preparazione estiva e sugli obiettivi stagionali.

Pohjanpalo ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto durante il ritiro: «Questo è il momento di gettare le basi per la stagione, il duro lavoro darà i suoi frutti da qui alla fine del campionato». L'attaccante finlandese ha poi evidenziato il rapido inserimento dei nuovi acquisti: «Stiamo lavorando tutti per lo stesso obiettivo: realizzare il nostro sogno e tornare dove meritiamo».

Nonostante i 25 gol e 7 assist della scorsa stagione, il numero 19 guarda già avanti: «Non sono bastati, l'unico obiettivo è quello di provare a fare meglio in questa stagione. Gli obiettivi individuali non sono mai importanti quanto quelli di squadra: quest'anno dobbiamo lavorare ancora più duramente per ottenere la promozione».

Spazio anche a un pensiero per il pubblico rosanero: «Il club è fantastico, giocare davanti al calore dei tifosi rosanero è un sogno che diventa realtà per qualsiasi calciatore».

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Joronen: «È un sogno giocare per il Palermo. Dobbiamo essere disciplinati mentalmente e stare sul pezzo. Pensiamo un passo alla volta». Il portiere ha poi elogiato il giovane Fortin, definendolo «un talento e un bravo ragazzo», prima di ringraziare i tifosi: «Ci trasmettono energia, ripartiamo dal legame dello scorso anno. Il loro aiuto è stato enorme e il calore nei nostri confronti è stato straordinario».