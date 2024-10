Tributo a Totò Schillaci: Palermo lo omaggia con una serie di eventi speciali il 18 e 19 ottobre

La comunità di Palermo si riunisce per rendere omaggio a Totò Schillaci, leggenda del calcio italiano, con una serie di eventi commemorativi che si terranno tra il 18 e il 19 ottobre. L’iniziativa coinvolgerà i ragazzi del quartiere e la scuola calcio, in un’atmosfera di ricordi e celebrazioni per onorare la memoria del campione.