Euro 2024, Buffon: “Italia sottostimata, ma competitiva. Abbiamo 4-5 top player”

Le dichiarazioni rilasciate dal capo delegazione nella prima conferenza stampa da "Casa Azzurri" in Germania.

Mediagol ⚽️ 12 giugno 2024 (modifica il 12 giugno 2024 | 16:22)

"Questa è una Nazionale che probabilmente è sottostimata ma molto competitiva". Così Gianluigi Buffon nella prima conferenza stampa da "Casa Azzurri" in Germania. Diversi i temi trattati dal capo delegazione azzurro in vista dell'esordio dell'Italia contro l'Albania, sfida in programma sabato 15 giugno alle ore 21:00: dai ventisei calciatori convocati dal commissario tecnico Luciano Spalleti per Euro 2024, alle prestazioni offerte da Gianluigi Donnarumma. Ma non solo...

IL GRUPPO -"Siamo competitivi prima di tutto per lo spessore umano dei ragazzi che la compongono, ed è la cosa che più mi ha sorpreso e che mi ha fatto più piacere. Il senso di appartenenza a questa maglia, poi il loro atteggiamento che è l'atteggiamento di chi con grande umiltà e spirito di servizio si mette a disposizione di ogni linea guida che l'allenatore dà e che la Federazione cerca di trasferire. E poi ci sono 4-5 elementi che fanno parte del 'gotha' del calcio europeo e mondiale. E dunque oltre ad un ottimo gruppo, abbiamo anche delle individualità per far sì che si possa fare bene. Vedo che da qualche giorno le sensazioni che vivo sono analoghe a quando giocavo. Il grado di adrenalina, tensione e lucidità è aumentato in maniera notevole. Questo perché ci tengo a dare il mio piccolo contributo".

SU DONNARUMMA -"Gigio è un punto di forza della nostra squadra. Con la Bosnia ha fatto una parata eccezionale, ci dà ulteriori sicurezze e garanzie di essere competitivi. Per Vicario posso confermarne la crescita. E’ un portiere affidabilissimo, che sta vivendo una parabola eccezionale e che con l’esperienza in Premier ha fatto uno step ulteriore. Meret poi non è l’ultimo arrivato: abbiamo una fucina di talenti che non si vedeva da tanti anni", ha concluso l'ex portiere di Juventus e Parma.