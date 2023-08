Arabia: Mancini ok, contratto da 30 milioni l’anno fino al 2026. Italia e staff…

La rosea riferisce di una possibile riunione tra Mancini ed il suo staff, al fine di organizzare e coordinare il nuovo progetto, e di un possibile incontro con i dirigenti sauditi in Italia. Gli interlocutori di Mancini, in sede di trattativa, dovrebbero essere i plenipotenziari della famiglia reale e non i dirigenti federali. Mancini si avvarrà della collaborazione di tutto il suo staff, motivo anche di divergenza con la Figc come sottlineato dal tecnico subito dopo la decisione di lasciare la panchina azzurra. In Arabia dovrebbero quindi seguirlo Salsano, Lombardo,Nuciari, Battara, Gagliardi, Scanavino e forse Oriali che non proseguirà il rapporto con la Figc, anche in ragione della presenza di Buffon nel ruolo a fianco di Spalletti, L'arabia avrebbe voglia di iniziare il prima possibile il nuovo ciclo con Mancini alla guida. Già a settembre è in programma una doppia amichevole in campo neutro, a Newcastle, Inghilterra, l'otto con la Costa Rica e quattro giorni dopo con la Corea del Sud. A novembre partono le qualificazioni asiatiche al Mondiale 2026, secondo turno. L’Arabia è nel gruppo con Giordania, Tagikistan e una tra Cambogia e Pakistan . Seguiranno altre due fasi a gironi. Quindi, a gennaio 2024, partirà la Coppa d'Asia in Qatar.