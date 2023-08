Italia, l’ex CT Mancini e la maxi offerta per allenare l’Arabia Saudita. Decisione…

Un'offerta generosa da parte della Federazione che avrebbe offerto a Mancini un contratto triennale da 25 milioni di euro a stagione, con la possibilità di giocarsi i Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti. Una proposta allettante per l'ormai ex CT azzurro che avrebbe voluto giocarsi le proprie carte ai campionati mondiali, ricordando l'eliminazione ai playoff di qualificazione per il torneo in Russia contro la Macedonia del Nord a Palermo.