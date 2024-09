Germania-Ungheria, probabili formazioni: Nagelsmann con Fullkrug, Sallai dal 1′

I tedeschi fanno il loro esordio nella Lega A di Nations League contro gli uomini del CT italiano Marco Rossi.

Mediagol ⚽️ 7 settembre - 13:33

Archiviati gli Europei, è tempo di Nations League. Alle ore 20:45, alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldurf, la Germania ospiterà l'Ungheria nella prima giornata della nota competizione. I padroni di casa si presentano all'appuntamento dopo l'eliminazione a Euro 2024 in semifinale per mano dell'Inghilterra. Le due compagini sono inserite nel Gruppo 3 della Lega A con Olanda e Bosnia Erzegovina, che si sfideranno nella giornata di oggi.

Dopo poco più di due mesi, Germania e Ungheria si ritrovano una contro l'altra. L'ultima volta è stata proprio a Euro 2024, il 19 giugno scorso, quando la squadra di Julian Nagelsmann ha battuto per 2-0 gli uomini del CT italiano Marco Rossi, grazie alle reti di Musiala e Gundogan. Tuttavia, i precedenti tra le due nazionali indicano un sostanziale equilibrio: i successi tedeschi sono stati in tutto quattordici, mentre quelli ungheresi dodici; dodici i pareggi. Intanto, per l'occasione, Nagelsmann dovrà rinunciare a giocatori del calibro di Kroos, Muller, Neuer e Gundogan, che hanno salutato la nazionale.

La Germania dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, con Fullkrug al centro dell'attacco, supportato dal talento di Musiala, Havertz e Wirtz. Mentre il CT dell'Ungheria, che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, potrebbe optare per il 3-4-2-1, schierando l'ex Palermo Sallai e la stella Szoboszlai alle spalle di Varga. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori.

LE PROBABILI FORMAZIONI — GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Henrichs, Tah, Schlotterbeck, Raum; Kimmich/Gross, Andrich; Musiala, Havertz, Wirtz; Fullkrug. CT: Julian Nagelsmann.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Balogh, Orban, Dardai; Bolla, Nagy, Schafer, Kerkez; Szoboszlai, Sallai; Varga. CT: Marco Rossi.

DOVE VEDERE INGHILTERRA-UNGHERIA IN TV — Il match non verrà trasmesso né in diretta TV, né in streaming. A eccezion fatta per le partite che vedono protagonista l'Italia, infatti, tutte le restanti gare di Nations League non saranno visibili. Nessuno, infatti, ha ancora acquistato i diritti televisivi della competizione nel nostro Paese.