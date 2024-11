LE PAGELLE DI ITALIA-FRANCIA 1-3. Delusione per gli azzurri, sfuma il primo posto

L'Italia ha perso per 3-1 contro la Francia. Si salvano Cambiaso e Di Marco. Male Retegui e Vicario. Ecco le pagelle degli azzurri:

⚽️ Mediagol 18 novembre 2024 (modifica il 18 novembre 2024 | 07:22)

Brutta sconfitta degli azzurri allo stadio San Siro. Vince la Francia per il risultato di 3-1 nella gara valevole per il sesto e ultimo turno di Nations League. L'Italia non riesce a raggiungere dunque la prima posizione nel girone per la differenza reti totale, inferiore rispetto a quella dei francesi

DIFESA — VICARIO 4,5

Prestazione deludente per il portiere, ancora una volta incerto sulle palle inattive. Problema che viene evidenziato nel Tottenham ma che sta portando anche in nazionale, dopo il gol subito su corner contro l'Israele anche oggi ne subisce un altro. Sfortunato sull'autogol e poco reattivo sulla terza rete dei francesi.

DI LORENZO 6

Tra i migliori in difesa, non commette errori evidenti e si fa valere in fase di costruzione. Tenta il cross quando è possibile e non va in difficoltà contro l'attacco francese.

BASTONI 5

Fa una gara poco propositiva rispetto alle ultime e commette qualche sbavatura di troppo. Limitate le incursioni viste contro il Belgio, forse anche per una forma fisica non impeccabile.

BUONGIORNO 5,5

Si perde la marcatura su Rabiot nel vantaggio dei transalpini, fa comunque un buon lavoro a uomo su Thuram rendendolo poco incisivo.

CENTROCAMPO — CAMBIASO 7

Ben posizionato sotto porta per la rete degli azzurri. Spinge con corsa e qualità con la solita dote di rientrare dentro il campo con il mancino. Quando viene chiamato in causa offre sempre una soluzione in più e aiuta nel posesso azzurro. MALDINI (dal 78') S.V

FRATTESI 5

Si è visto poco oggi. È andato in difficoltà come tutto il centrocampo azzurro difronte alla tanta fisicità dei francesi fornita sopratutto da Manu Koné. Si fa ammonire al 31' per un fallo su Nkunku che porterà al raddoppio francese. RASPADORI (dal 67') 5,5 Chiamato in causa per ribaltare la gara e delude nuovamente con la maglia della nazionale. Impreciso.

LOCATELLI 5,5

Nel primo tempo ha fatto un'ottima gara coprendo tanto campo e recuperando diversi palloni, nel secondo tempo la sua prestazione cala drasticamente. Spara fuori dallo specchio un tiro dal limite dell'area e si perde Rabiot sul gol del 3-1. ROVELLA (dal 67') 6 mette a dispozione un po più di palleggio in un momento non facile per gli azzurri.

TONALI 5,5

Come Locatelli anche lui fa un ottimo primo tempo. Chiave nello scambio con Di Marco per la rete degli azzurri. Tanta corsa messa a disposizione. Nella ripresa la fisicità francese ha la meglio su di lui e sparisce dalla gara.

DI MARCO 6,5

Trova l'assist per Cambiaso nel gol degli azzzurri grazie ad un ottimo cross morbido. Uno dei pochi che offensivamente ha provato a inventare qualcosa per scardinare il muro francese. UDOGIE (dal 83') S.V

ATTACCO — BARELLA 6

Riproposto da Spalletti dietro la punta, ma costretto per le esigenze della partita a retrocedere di tanto la sua posizione per dare un aiuto nella manovra azzurra. Poco incisivo ma copre tanto campo. MALDINI (dal 74') 6,5 dopo Cesare e Paolo continua la dinastia Maldini in nazionale. Daniel entra con la voglia di stupire facendo una giocata importante nel gol del 4-1 e qualche altro lampo interessante.

RETEGUI 4,5

Inesistente per tutta la partita. I pochi palloni ricevuti in zona offensiva sicuramente non lo aiutano ma quello che si è visto a San Siro è troppo poco. KEAN (dal 66') 6.5 Da subentrato si è rivelato più pericoloso di Retegui, non è perfetto quando c'è da finalizzare ma è stato l'uomo più pericoloso degli azzurri. Per poco stava per siglare il gol che avrebbe dato all'Italia il primo posto del girone.