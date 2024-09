Olanda-Germania, probabili formazioni: Koeman con Zirkzee, Fullkrug dal 1′

La sfida tra Olanda e Germania, valida per la seconda giornata di Nations League, è in programma alle ore 20:45.

Mediagol ⚽️ 10 settembre - 14:10

Archiviati gli Europei, è ancora tempo di Nations League. Alle ore 20:45, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, l'Olanda ospiterà la Germania nella seconda giornata della nota competizione. I padroni di casa si presentano all'appuntamento dopo la vittoria per 5-0 conquistata contro l'Ungheria; a segno tutti i grandi talenti allenati da CT Julian Nagelsmann, da Kai Havertz a Florian Wirtz, passando per Jamal Musiala. Anche gli Orange sono reduci da un successo: 5-2 contro la Bosnia-Erzegovina. Protagonisti di un ottimo Europeo, andando vicino alla finale, gli uomini di Koeman vogliono continuare la loro ascesa. Mentre la Germania è in cerca di riscatto dopo che a Euro 2024 è stata eliminata ai quarti con la Spagna.

Le due compagini sono inserite nel Gruppo 3 della Lega A con Bosnia e Ungheria, che si sfideranno nella giornata di oggi. Nell'ultimo confronto la Germania ha vinto per 2-1 in amichevole, mentre l'ultimo precedente ufficiale risale al 2019, con la vittoria dell'Olanda per 4-2. Intanto, per l'occasione, la Germania dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, con Fullkrug al centro dell'attacco, supportato dal talento di Musiala, Havertz e Wirtz. A specchio il CT dell'Olanda, pronto a schierare Zirkzee dal primo minuto, con Simons, Reijnders e Gakpo alle sue spalle. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori.

LE PROBABILI FORMAZIONI — OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké; Schouten, Gravenberch; Simons, Reijnders, Gakpo; Zirkzee. CT: Koeman.

GERMANIA (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Mittelstaedt; Andrich, Pavlovic; Musiala, Havertz, Wirtz; Fullkrug. CT: Nagelsmann.

DOVE VEDERE OLANDA-GERMANIA IN TV — Il match tra Olanda e Germania non verrà trasmesso né in diretta TV, né in streaming. A eccezion fatta per le partite che vedono protagonista l'Italia di Luciano Spalletti, infatti, tutte le restanti gare di Nations League non saranno visibili. Nessuno ha ancora acquistato i diritti televisivi della nota competizione nel nostro Paese.