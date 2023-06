Olanda-Italia, probabili formazioni: Mancini col 4-3-3, Retegui e Raspadori dal 1′

"Domani si chiude un'era? Posso dire che il nuovo percorso è già iniziato, siamo arrivati alla fase finale di Nations League con un gruppo giovane. Poi ci sono diverse competizioni giovanili e abbiamo lasciato dei giocatori all'under per tentare la qualificazione alle Olimpiadi. La strada è già stata intrapresa". Lo ha detto il CT Roberto Mancini ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match. "Purtroppo c'è stata la parentesi del Mondiale, dove siamo usciti immeritatamente, ed è stato l'unico momento negativo, ma siamo arrivati alla fase finale della Nations per due anni consecutivi, anche se volevamo vincere. Ma per queste due partite ci sono state anche delle variabili: il Mondiale Under 20, due giocatori all’Europeo Under 21 (Tonali e Scalvini), Bastoni che non stava bene. Per certe partite serve sempre anche un po’ di esperienza internazionale, ma quanti giovani hanno già giocato? Si rischia ma non è problema, se serve a crescere. L’esempio è Frattesi: bravo, ma non ha mai giocato in Europa e allora l’esperienza se la fa con noi".