Olanda-Italia 2-3: Dimarco, Frattesi e Chiesa in gol. Mancini terzo in Nations League

Dopo appena cinque minuti è arrivato il vantaggio degli azzurri, con un'azione partita da un traversone di Frattesi dalla destra. Il pallone è stato sfiorato da Retegui in rovesciata, è capitato a Raspadori che con la suola l'ha servita a Dimarco che col mancino ha trafitto Bijlow. Secondo gol in Nazionale per il laterale dell'Inter che ha aperto le marcature in questa finalina. Al 20' raddoppio della formazione allenata da Mancini, con la prima rete azzurra da parte di Frattesi che contro la Spagna si era visto annullare dal VAR la propria marcatura. Gnonto si è avventato sul pallone per calciarlo ma è carambolato al centrocampista attualmente del Sassuolo che nell'area piccola ha controllato ed insaccato con calma. Altro check da parte della direzione arbitrale ma stavolta Frattesi ha potuto esultare a dovere. Un primo tempo insufficiente per l'Olanda che, eccezion fatta per un pallonetto di Gakpo a fil di palo, non è riuscita ad impensierire particolarmente la porta di Donnarumma, con i fischi copiosi all'intervallo da parte dei sostenitori degli Orange. La reazione olandese si è fatta attendere fino al 67', quando Bergwjin ha ricevuto palla in area di rigore e, dopo una finta che ha messo a sedere Dimarco, ha piazzato la sfera col mancino per dimezzare lo svantaggio. L'Italia allunga nuovamente le distanze al 73' con il subentrato Chiesa servito in velocità grazie ad una verticalizzazione di Frattesi. L'attaccante della Juventus con un diagonale mancino sporco ma efficace in area di rigore è riuscito a calare il tris per gli azzurri. L'Olanda sarebbe rientrata ancora in partita all'83' con Weghorst che si ritrovato il pallone al seguito di una carambola da calcio di punizione ma la posizione dell'attaccante del Manchester United era irregolare, con la rete annullata dopo alcuni istanti dal VAR. Gol cercato ed ottenuto da parte della compagine di Koeman al 90' con la firma del romanista Wijnaldum che entrato in area di rigore ha calciato col sinistro scaricando un pallone potente sotto la traversa con Donnarumma incolpevole. Nei nove minuti di recupero clamorosa occasione sprecata da Pellegrini servito in un contropiede quattro contro due da un più che altruista Barella.