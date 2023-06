Pisa, Lucca tornato dall’Ajax ancora pronto a partire: su di lui tre club di Serie A

Dopo appena una stagione è già finita l'avventura di Lorenzo Lucca in Olanda. L'ex Palermo - esploso proprio in rosanero nella stagione 2020/21 e passato dal Pisa all'Ajax lo scorso agosto, non è stato riscattato dai "lancieri". Nonostante le grandi aspettative createsi intorno a lui, il giovane classe 2000, ha totalizzato appena 14 presenze in Eredivisie, segnando solo 2 reti e disputando la maggior parte delle gare nella formazione giovanile del club olandese. Numeri deludenti che hanno convinto l'Ajax a non sborsare i 10 milioni pattuiti per il riscatto.