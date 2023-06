Calciomercato Palermo, tra under e over: Mesik e Torrasi nel mirino del club

Grandi manovre in vista della stagione 2023/2024. Il Palermo ha delineato da tempo una strategia chiara da attuare in sede di calciomercato per potenziare l'attuale organico a disposizione di Eugenio Corini e puntare al salto di categoria. L'identikit degli innesti da centrare è già stata tracciata dalla dirigenza: calciatori di esperienza e personalità, giovani di talento e prospettiva ma con un comprovato background in Serie B , che possono sin da subito essere utili alla causa.

"Proprio gli under saranno un tassello fondamentale", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Sono diversi, infatti, i profili sondati dal direttore sportivo Leandro Rinaudo nati dal 2000 in poi. E "tra quelli con un più alto indice di gradimento - al momento - sembra esserci il centrale slovacco Ivan Mesik del Pescara", si legge. Intanto, proseguono spedite le trattative per Lucioni e Ceccaroni. Se per il primo l'affare si può definire virtualmente chiuso (LEGGI QUI I DETTAGLI), "per il difensore mancino di proprietà del Venezia, terminate le interlocuzioni con l’entourage del giocatore, occorrerà sedersi a tavolino con il club ligure per trovare la quadra".