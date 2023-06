Pisa, scelto il nuovo allenatore dopo i saluti di D’Angelo: sarà l’ex Roma Aquilani

Dopo l'esonero del tecnico Luca D'Angelo, il quale non è riuscito a centrare i playoff come la passata annata a causa di un finale di campionato di Serie B in picchiata, il Pisa ha sondato il terreno per cercare una nuova guida tecnica. Sono stati diversi i profili vagliati dalla dirigenza nerazzurra, da Daniele De Rossi, reduce da una sfortunata parentesi alla Spal, ad Andrea Pirlo, ex Juventus che ha allenato in Turchia nella passata stagione.