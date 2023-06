Fiorentina, tutti pazzi per Aquilani: Pisa e Reggina sul tecnico della Primavera

Dopo la sconfitta in finale scudetto con il Lecce, le strade di Alberto Aquilani e la Fiorentina Primavera molto probabilmente si divideranno. L'ex calciatore di Juventus, Milan e Liverpool tra le altre, dopo aver condotto i giovani toscani per quattro stagioni, portando attraverso un grandissimo lavoro di valorizzazione ben cinque trofei in bacheca, potrebbe pensare di lanciarsi nel professionismo e quindi, alla guida di una prima squadra.