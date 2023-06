Pisa, ecco il sostituto di Chiellini: ufficiale l’arrivo di Kolarov nel ruolo di ds

Precisamente dopo un biennio Claudio Chiellini ha lasciato il ruolo di capo della direzione sportiva all'interno del club nerazzurro. Antecedente all'esonero di Luca D'Angelo arrivato in data odierna. Il sostituto per quanto concerne il ruolo di "Uomo mercato" è stato già trovato dal Pisa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarà Aleksandar Kolarov il prossimo polo manageriale toscano. Per l'ex difensore di Manchester City e Roma sarà la prima avventura in carriera nelle nuove vesti di dirigente. Per il serbo di tratta di un accordo biennale. Si attende il comunicato ufficiale.