Calciomercato Palermo, asse con la Samp? Da Verre e La Gumina a Leris, Montevago…

"Chi in passato è stato osservato con attenzione dai rosa e potrebbe tornare a esserlo a breve è Leris", si legge. "Corini lo conosce, avendolo avuto da trequartista nella seconda esperienza a Brescia, e l’algerino può anche giocare a tutta fascia da esterno sia destro che sinistro". Il contratto che lega Leris ai blucerchiati scadrà tra un anno, nel 2024. Ragion per cui, la richiesta economica della Sampdoria"non dovrebbe essere insormontabile". Un altro profilo sondato dal Palermo nei mesi scorsi è quello di Murru, anche lui in scadenza nel 2024. Nel mese di gennaio, però, il calciatore non ha accettato la destinazione, rifiutando di scendere di categoria. Per questo motivo, le parti daranno precedenza alle possibili richieste dalla Serie A.