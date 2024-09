Francia-Italia, probabili formazioni: Deschamps con Fofana, torna Tonali dal 1′

La Nazionale torna in campo contro la Francia per il primo impegno di Nations League a Parigi, al Parco dei Principi.

Mediagol ⚽️ 6 settembre - 12:16

Archiviati gli Europei, è tempo di Nations League. Alle ore 20:45, al Parco dei Principi di Parigi, la Francia ospiterà l'Italia nella prima giornata. Gli Azzurri si presentano all'appuntamento dopo la deludente eliminazione agli ottavi di finale a Euro 2024, battuti dalla Svizzera, mentre i "Bleus" tornano a giocare una giocare una gara ufficiale dopo l'eliminazione in semifinale per mano della Spagna. Francia e Italia sono inserite nel Gruppo 2 della Lega A con Belgio e Israele, che si sfideranno questa sera sul campo neutro di Debrecen (Ungheria).

Per Luciano Spalletti non sarà un impegno facile, ma sicuramente un banco di prova importante, utile a ripartire con l'obiettivo di centrare la qualificazione al prossimo Mondiale. In palio, infatti, punti preziosi anche per il ranking e per un posto da teste di serie al sorteggio per le stesse qualificazioni. Il CT, inoltre, ha voluto rinnovare alla vigilia del match la fiducia nei suoi ragazzi. "Dopo i primi tre giorni di lavoro, dopo averli allenati, questi ragazzi mi hanno regalato il primo sorriso calcistico dopo l'Europeo. Ho visto belle cose, ritmo, passione, disponibilità, dare del tu al pallone. È questa la chiave per rimettere a posto le cose. Dobbiamo far vedere quello che è il nostro orgoglio a vestire questa maglia dopo la brutta figura che abbiamo fatto".

La Francia di Didier Deschamps - vice campione del Mondo in carica - riparte da Mbappé, reduce dal primo trofeo conquistato con la maglia del Real Madrid, con la quale il 14 agosto ha vinto la Supercoppa Europea. "L’Italia rimane una delle migliori nazionali", le parole del CT in sede di conferenza stampa. In avanti, l'ex PSG potrebbe essere supportato da Kolo Muani, Olise e Barcola, ma dalla panchina scalpita Thuram, già protagonista con l'Inter con quattro gol in questo avvio di stagione.

I precedenti non sono incoraggianti: la Nazionale non batte la Francia da 16 anni, non ha mai vinto al Parco dei Principi, mentre l’ultimo successo a Parigi risale all'aprile del 1954. Intanto, per l'occasione, Spalletti ha recuperato Bastoni e Kean, ma nel suo 3-5-2 in attacco potrebbero trovare una maglia da titolare Retegui e Raspadori, mentre in mezzo al campo torna Tonali. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due commissari tecnici.

LE PROBABILI FORMAZIONI — FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Saliba, Upamecano; Theo Hernandez; Fofana, Kanté; Kolo Muani, Olise; Barcola; Mbappé. CT: Deschamps.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. CT: Spalletti.

DOVE VEDERE FRANCIA-ITALIA IN TV — La sfida Francia-Italia sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.