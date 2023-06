Olanda-Italia, formazioni ufficiali: per Mancini tridente Gnonto, Retegui, Raspadori

Le formazioni ufficiali del match tra Olanda e Italia, valido per la finalina di Nations League.

E' tutto pronto per la finale terzo e quarto posto di Nations League. Dopo la recente eliminazione in semifinale con la Spagna, l'Italia tornerà questo pomeriggio in campo a Enschede contro i padroni di casa dell'Olanda. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 15:00. L'obiettivo degli Azzurri è quello di riscattare il ko rimediato lo scorso giovedì contro gli uomini di De la Fuente e di confermare il terzo posto del 2022, quando nella finalina la Nazionale italiana sconfisse il Belgio.