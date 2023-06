Croazia-Spagna, probabili formazioni: titolare Brozovic, De la Fuente con Morata

DOVE VEDERE CROAZIA-SPAGNA

Croazia-Spagna, finale di Nations League, è in programma alle ore 20.45 allo Stadion Feijenoord "De Kuip" di Rotterdam e sarà visibile in diretta su Sky Sport Football (203) e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.