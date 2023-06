Lecco-Foggia, probabili formazioni: Foschi vs Delio Rossi per conquistare la Serie B

Sarà sold out lo stadio "Rigamonti-Ceppi" per spingere il Lecco a riconquistare una Serie B che manca in città dalla stagione agonistica 1972/1973. Pinzauti e compagni si sono resi protagonisti di una cavalcata esaltante ai playoff con Ancona , Pordenone e Cesena che non sono riuscite ad opporsi ai blucelesti. Il Foggia , dall'altra parte, è approdato in finale playoff eliminando Potenza , Audace Cerignola , Crotone e Pescara ai calci di rigore.

DOVE VEDERE LECCO-FOGGIA IN TV

Lecco-Foggia, ritorno dei playoff di Serie C, è in programma alle ore 17.30 allo stadio Rigamonti-Ceppi e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport, Eleven Sport e in chiaro su Rai 2 e Rai Italia. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, Now e sulla piattaforma Sky Go.