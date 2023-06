Lecco-Foggia, Foschi: “Non abbiamo vantaggi. Se ho tanti nemici ho anche tanto onore”

"Mi sento di ringraziare lo staff per tutto quello che mi ha dato, tanto, così come medici, fisioterapisti, staff sanitario al completo perché è stato fantastico soprattutto nell’ultimo mese. Ringrazio anche la segreteria che sta facendo i salti mortali e la società per la vicinanza. Mi hanno dato molto e spero di aver dato loro qualcosa. Sono ringraziamenti dovuti ", afferma Foschi.

"Sono sincero, non ci posso fare niente. Sono uno che vive di sentimenti e che ha fiducia nella professionalità del prossimo: possiamo discutere sugli errori, ma l’arbitro di domani e quello di martedì sono dei professionisti; tra l’altro, video alla mano, non ha sbagliato nulla… La categoria arbitrale italiana è forte, brava e tra le migliori del mondo: parte dalla Serie C ed è gestita da persone che sanno fare il loro mestiere. Ognuno può pensare di vincere o voler vincere come meglio crede, domani ci sarà una finale e chi sarà più bravo la vincerà. Non mi sono minimamente preoccupato e non lo farò adesso, mi fa sorridere il vedere un senatore che si preoccupa di Foggia-Lecco con tutti i problemi che ci sono. Non dobbiamo pensare a quello che è successo all’andata. C’è una finale e ce la giochiamo in casa: non abbiamo nessun vantaggio, il Foggia è anche molto più forte e l’ha già dimostrato. Dobbiamo fare una prestazione sopra le righe, così com’è successo all’andata", prosegue il tecnico del Lecco.