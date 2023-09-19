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Foggia

Le news, i video, i gol, gli highlights e le foto relative al Foggia del patron Nicola Canonico. Su Mediagol.it tutto ciò che riguarda i satanelli con classifiche e risultati aggiornati in tempo reale. Info, curiosità, indiscrezioni e dettagli sulla squadra di Di Pasquale e Schenetti, che milita nel campionato di Serie C dopo aver sfiorato nella stagione 2022/23 la promozione in Serie B.