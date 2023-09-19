Alessio Buttaro, passato recentemente al Foggia, nella serata di ieri ha esordito con la maglia dei satanelli nel match contro il Catania. La partita del "Massimino" si è conclusa con un perentorio…
Foggia
Parola a Delio Rossi. L'ex allenatore di Palermo, Pescara, Fiorentina, Lazio e Ascoli tra le altre, ai microfoni di Mitico Channel, nella trasmissione “A sud della C", ha commentato il momento del…
VIDEO Foggia-Crotone 2-1: beffa Baldini al 91', decide Silvestro. Gol e highlights
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Crotone, Baldini: "A Foggia perso anche con il Palermo, da lì siam partiti"
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Foggia-Crotone 2-1: doppietta Silvestro, beffa Baldini all’esordio
Beffa Baldini all’esordio sulla panchina del Crotone. A Foggia finisce due a uno per la formazione di Cudini in grado di realizzare due gol nel finale di partita. Al 64’ Crotone in vantaggio grazie…
Quasi tutto pronto per Foggia-Crotone. Il match - valido per uno dei posticipi della ventottesima giornata del girone C di Lega Pro - è in programma alle ore 20.45 allo stadio Pino Zaccheria. Il…
di Anthony Massaro Si apre con un big match la ventiquattresima giornata del girone C di Lega Pro. Infatti, questa sera è in programma - allo stadio Pino Zaccheria - una sfida tra due grandi della…
Momento di grande crisi in casa Foggia. Squadra quindicesima a soli tre punti dalla zona playout con l'obiettivo dichiarato dei playoff. Bisogna cambiare marcia e per farlo si è ritornati all'origine.
Cosimo Chiricò è uno dei giocatori più in forma della Serie C, con 5 gol e 6 assist in 20 partite. Il suo rendimento ha attirato l'interesse di diverse squadre, tra cui Benevento, Vicenza e Foggia. Il…
Focus a cura di Anthony Massaro Si è concluso il girone d'andata del campionato di Serie C ed a breve i motori ripartiranno. È dunque il momento di un primo, seppur parziale, bilancio circa l'operato…
Momento difficile per il Foggia che viene da tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite. Oltre al campo i rossoneri sono stati attivi in notizie extracampo. Nei mesi scorsi era partita…
Derby di fuoco oggi nel girone C di Serie C, alle ore 20.45. Audace Cerignola e Foggia, match valido per la diciottesima giornata di campionato. Una partita tutta pugliese, che raccoglierà migliaia di…
di Anthony Massaro Quasi sei mesi esatti dall’anticamera di un sogno. Viaggio di palpiti, emozioni, amore e fierezza. Fremiti, speranze e lacrime. Di gioia, commozione e amarezza. L’ebbra illusione,…
Terminano i tre anticipi della quindicesima giornata. Ecco i match giocati: Atalanta U23-Mantova, Trento-Albinoleffe, Foggia-Latina. Non sbaglia la compagine di Possanzini che batte 0-2 la formazione…
15a giornata del campionato di Serie C. Tre gli anticipi del venerdì sera: Atalanta U23-Mantova, Trento-Albinoleffe nel girone A; Foggia-Latina nel girone C. Di seguito le formazioni ufficiali: Serie…
Scontri in ottica playoff e dove trovarne. Foggia-Latina, anticipo della quindicesima giornata del girone C di Lega Pro è una di quelle partite da non perdere, soprattutto se si vuole capire chi di…
Il Foggia torna a vincere. Successo che sa di ossigeno per i pugliesi che si trovano sopra di due lunghezze dal Giugliano fuori dalla zona playoff. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni…
Il Messina perde ancora ed è la quarta di fila per i peloritani. Siciliani a quota undici punti a meno due dalla salvezza. I peloritani hanno perso 2-0 contro il Foggia. Al termine della sfida Giacomo…
Girone A Il derby piemontese tra Pro Vercelli e Novara è stato una partita molto bella e ricca di emozioni. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e hanno creato molte occasioni da gol. Alla…
Dodicesima giornata estremamente interessante nel girone C di Lega Pro, caratterizzata da diversi incontri importanti in ottica alta classifica. L'Avellino che precede la Juve Stabia di sole due…
Termina buona parte dell'undicesima giornata di Serie C. Stop per il Pescara di Zeman che viene fermato 2-3 in casa dalla Recanatese, dove il grande protagonista è stato Lipari con una doppietta. Nel…
Catania-Foggia, Tabbiani: “Dispiace perdere così, giocata buona gara. Chiricò…” Il Foggia sta risalendo la classifica e attualmente si trova quarto a soli tre punti dalla Juve Stabia capolista.
Parola a Delio Rossi. L'ex allenatore di Foggia e Palermo - ai microfoni di "TuttoMercatoWeb" - ha parlato del suo recente percorso in Serie C con il club pugliese e sul momento difficile vissuto…
FOTO Palermo-Sudtirol 2-1, 8ª giornata Serie B 2023-2024 (GALLERY) Terminano i tre match delle ore 18:30 della Serie C Girone C. Partita pazza tra Benevento e Crotone. Vantaggio dei pitagorici con…
Parola a Luca Tabbiani. L'allenatore del Catania - ai microfoni di Rai Sport - ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match tra etnei e Foggia, vinto per 0-2 dalla formazione allenata da…
di Anthony Massaro Gara di cartello e dall'indubbio fascino al "Massimino". La quinta giornata del girone C di Lega Pro pone il Foggia di fronte al temibile Catania di Tabbiani. La compagine dell'ex…
Quasi tutto pronto per Catania-Foggia. Il match - valido per la 5a giornata del girone C di Lega Pro - è in programma alle ore 20.45 nella bella cornice dello stadio "Massimino". Di seguito, le scelte…
Attraverso un comunicato ufficiale diramato il lo scorso 5 settembre, La lEga Pro aveva annunciato la la squalifica di un turno per il campo del Foggia per la gravità delle condotte dei suoi tifosi…