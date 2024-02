Foggia-Crotone, le probabili formazioni: debutto Baldini, 4-2-3-1 e Giron dal 1′

La preview e le probabili formazioni del match tra Foggia e Crotone, valido per la ventottesima giornata del girone C di Serie C.

⚽️ 26 febbraio - 14:58

Quasi tutto pronto per Foggia-Crotone. Il match - valido per uno dei posticipi della ventottesima giornata del girone C di Lega Pro - è in programma alle ore 20.45 allo stadio Pino Zaccheria.

Il Foggia è reduce da due vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque partite disputate. Nell'ultimo turno di campionato Odjer e compagni hanno battuto in trasferta il Brindisi per zero a due. Una vittoria che ha consentito alla formazione di Cudini di balzare al quindicesimo posto in classifica con la zona playout distante, adesso, sole quattro lunghezze. Proprio Cudini farà affidamento su un 3-4-2-1 con Millico e Rolando alle spalle dell'unica punta Santaniello.

Chi non viene da un periodo semplice è il Crotone che è al settimo posto della graduatoria, a dodici punti di distanza dalla vetta, occupata dalla Juve Stabia. Il neo tecnico Silvio Baldini, arrivato per sostituire l'esonerato Zauli, in conferenza stampa ha così presentato la partita: «Per me l’unica partita che conta è quella che deve venire. Io non mi metto a fare gli schemini, né parlo di finali. Penso solo alla gara di lunedì». Giron e compagni sono reduci da quattro pareggi consecutivi, l'ultimo quello ottenuto tra le propria mura amiche contro il Taranto che grazie alla doppietta Kanoute è riuscito a strappare un pari dall'Ezio Scida.

LE PROBABILI FORMAZIONI: — FOGGIA 3-4-2-1 1 Perina; 31 Salines, 33 Carillo, 15 Ercolani; 2 Silvestro, 27 Vezzoni, 19 Odjer, 26 Tascone; 11 Rolando, 10 Millico; 99 Santaniello. IN PANCHINA 12 De Simone, 96 Nobile, 24 Papazov, 18 Riccardi, 8 Marino, 88 Tenkorang, 28 Di Noia, 7 Schenetti, 16 Antonacci, 23 Manneh, 37 Gagliano, 75 Brancato, 9 Tonin. ALLENATORE Cudini.

CROTONE 4-2-3-1 1 Dini; 33 Rispoli, 13 Battistini, 6 Gigliotti, 3 Giron; 8 Felippe, 28 Vitale; 19 Tribuzzi, 24 Zanellato, 7 D’Ursi; 9 Gomez. IN PANCHINA 22 D’Alterio, 12 Valentini, 21 Leo, 18 Loiacono, 5 Bove, 14 Crialese, 17 Bruzzaniti, 26 D’Angelo, 11 Kostadinov, 10 Comi, 29 Cantisani. ALLENATORE Baldini.

ARBITRO Gabriele Scatena della sezione di Avezzano. ASSISTENTI Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto e Andrea Bianchini della sezione di Perugia. QUARTO UOMO Simone Palmieri della sezione di Avellino.

DOVE VEDERE IL MATCH La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, quindi potrai sintonizzarti sul canale 57 del digitale terrestre o 57 di Sky per non perdere nemmeno un dettaglio dell’incontro. Inoltre, per gli abbonati a Sky Sport, la partita sarà disponibile anche su Sky Sport Serie C. Se invece preferisci seguire la partita in streaming, potrai farlo gratuitamente sul sito web di RaiPlay o sull’applicazione di RaiPlay sul tuo smartphone o tablet. In alternativa, per gli abbonati a Sky, la partita sarà trasmessa anche su Sky Go, l’applicazione che ti permette di seguire tutti i contenuti Sky in mobilità.

