La Repubblica: “Palermo, ripresa incubo e vecchi fantasmi. Cremonese non sembrava…”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" analizza la sfida dello Zini. Palermo che fallisce il sorpasso in classifica ai grigiorossi e mastica amaro nonostante il punto conquistato. La squadra di Corini, infatti, aveva di fatto la vittoria in pugno. In vantaggio di due gol ed un uomo, dopo un primo tempo molto ben interpretato. I tre punti sembravano cosa fatta, ma il sogno di agguantare la seconda posizione in classifica è durato appena un tempo. Avvio di ripresa assolutamente da incubo per la formazione rosanero, tornata in campo con una versione irriconoscibile che ha riproposto i fantasmi del passato. Cremonese che ha rimesso tutto in equilibrio in appena un minuto, con le reti di Castagnetti e Coda e un quarto d'ora di blackout assoluto in casa Palermo. Due sberle che hanno tolto serenità e certezze ai siciliani, incapaci di gestire una situazione estremamente favorevole, avanti di due gol ed in superiorità numerica sulla squadra di Stroppa per circa settantacinque minuti. Il rigore di Brunori aveva sbloccato la sfida, la contestuale espulsione di Sernicola pareva averla chiaramente indirizzata, il raddoppio di Ranocchia sembrava scrivere la parola fine alle speranze di rimonta lombarde. Invece la Cremonese non ha mai mollato ed ha continuato a spingere forte, giocando un calcio intenso e di qualità e non facendo minimamente percepire il gap dell'inferiorità numerica sul rettangolo verde. corini nserisce linfa vitale dalla panchina, con Insigne, Soleri, Coulibaly, Mancuso e Traorè. Proprio l'ex Milan si rende protagonista di alcune giocate interessanti, sfiorando la rete con uno slalom in dribbling sugli avversari ed un destro secco a giro che lambisce il palo. Altra chance nel finale per Mncuso il cui destro e parato da Jungdal. Finisce in parità, con la Cremonese a festeggiare la conquista di un punto che sa di vittoria visto le contingenze e le dinamiche del match. Palermo ora quarto in classifica, ad una lunghezza dai grigiorossi e a due punti di distacco dal secondoposto occupato dal Venezia di Vanoli corsaro a Pisa.