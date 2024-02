Tuttosport: “Palermo, pari amaro allo Zini. Vittoria era in cassaforte, Cremonese…”

L'edizione odierna di Tuttosport analizza il pari maturato nel big match dello Zini tra Cremonese e Palermo. Gara avvincente e dai due volti, con i rosanero che nutrono laceranti rimpianti per non essere riusciti a gestire un doppio vantaggio e la superiorità numerica dopo un ottimo primo tempo caratterizzato dalle reti di Brunori e Ranocchia e la contestuale espulsione di Sernicola per il fallo di mano su incornata di Segre all'origine del penalty che ha sbloccato la sfida. Pari amaro per la squadra siciliana, che pregustava il sorpasso in classifica e la conquista del secondo posto all'intervallo, quando la vittoria appariva ormai in cassaforte per i ragazzi di Corini. Palermo che, secondo quanto scrive il noto quotidiano sportivo torinese, torna in campo distratto nella ripresa, tanto che gli uomini di Stroppa la pareggiano di fatto in un minuto, grazie alle stoccate di Castagnetti e Coda, rimettendo tutto in equilibrio nonostante l'inferiorità numerica. Spazio poi al pensiero dei due allenatori, con Stroppa che esalta carattere. cuore e mentalità dei suoi, autori di una rimonta lodevole e di una prestazione di grande qualità nonostante il match avesse preso una piega decisamente favorevole a Brunori e compagni. Corini si prende il punto ritenendosi comunque soddisfatto nel complesso della prova del suo Palermo, ma non cela il rammarico per la mancata vittoria visto come si era messa la partita. Cremonese che scala al terzo posto, scalzata dal Venezia corsaro in extremis a Pisa. Palermo che segue ad un punto dai lombardi e due di distacco dai lagunari guidati da Vanoli.