Gazzetta dello Sport: “Belva sbrana avversario ferito, Palermo ha medicato Cremonese”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" analizza lucidamente il pari dello Zini tra Cremonese e Palermo, sottolineando le dinamiche con cui è maturato il risultato ed i diversi stati d'animo delle due formazioni. Tronfia d'orgoglio la compagine di Stroppa che festeggia il punto come se fosse una vittoria. Sotto di due gol ed un uomo all'intervallo contro un Palermo solido, autorevole ed in grande fiducia, la squadra grigiorossa è riuscita a rimettere in piedi il match sfoderando una reazione gagliarda e coraggiosa. Propositiva, arrembante, equilibrata nonostante fosse rimasta in dieci per oltre settantacinque minuti di match, la Cremonese ha confermato di essere compagine di rango ed eccelsa cifra tecnica per la categoria, riuscendo ad affrontare con personalità ed impianto di gioco collaudato le contingenze avverse. Il punto che mette nel trolley Corini, secondo l'approfondimento della rosea, rappresenta invece il minimo sindacale per come si era sviluppata la gara nei primi quarantacinque minuti.. A Brunori e compagni è mancata la qualità dei vincenti, ovvero saper chiudere le partite. "...Le belve, davanti al sangue del rivale ferito, lo sbranano. Il Palermo, invece, ha aiutato la Cremonese a medicarsi e l'ha rimessa in vita..." -questo scrive il noto quotidiano sportivo nazionale ponendo l'accento sugli inevitabile rimpianti in casa Palermo per l'occasione sprecata. Il giusto rigore concesso da Massa, dopo accurato check al Var, per il mani di Sernicola, con annesso cartellino rosso all'esterno grigiorosso e la perfetta trasformazione di Brunori. Il raddoppio di Ranocchia in chiusura di frazione che manda il Palermo a riposo festante. Forse troppo, secondo la rosea, che evidenzia il clamoroso blackout dell'avvio di ripresa dei rosanero. Cremonese che la rimette in piedi in un minuto, con Castagnetti e Coda ed una retroguardia di Corini tutt'altro che irreprensibile in entrambe le circostanze. Stroppa e Corini interagiscono dalla panchina e provano a vincerla fino agli ultimi scampoli di gara, Match godibile e di livello per la categoria, Cremonese e Palermo hanno offerto spettacolo ed al triplice fischio nessuno merita l'insufficienza.