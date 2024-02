Corriere dello Sport: “Palermo ingenuo allo Zini. Gol Cremonese e Pigliacelli…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivista il pari rocambolesco dello Zini tra Cremonese e Palermo. Un punto a testa ed un epilogo in fondo equo per quanto prodotto sul terreno di gioco dalle due formazioni nel big match della ventiseiesima giornata di Serie B. Tuttavia, il noto quotidiano sportivo nazionale definisce ingenua la compagine di Corini, incapace di capitalizzare al meglio episodi ed inerzia a lei favorevoli nella prima frazione di gioco. In vantaggio di due gol ed un uomo, dopo il buon avvio della Cremonese, grazie al rigore realizzato da Brunori ed al raddoppio firmato Ranocchia a suggello di una perfetta trama orchestrata da Gomes e Diakitè. L'espulsione di Sernicola, braccio largo su incornata di Segre in occasione del penalty concesso al Palermo che ha sbloccato il match, pareva spianare la strada verso il successo a Brunori e compagni. Inspiegabilmente, in avvio di ripresa, i calciatori rosanero hanno accusato un profondo blackout, consentendo ad una Cremonese ferita ma mai doma di riequilibrare rapidamente le sorti del match. In appena un minuto, prima Castagnetti e poi Coda battevano Pigliacelli e vanificavano il doppio vantaggio del Palermo. Portiere rosanero che respinge in maniera incerta nella prima circostanza un tiro centrale di Coda, prima della sponda che porta al destro chirurgico di Castagnetti. Aurelio che commette un grave errore poco dopo, lasciando sfilare alle sue spalle una palla alla sua portata e facendosi saltare secco da Coda che da pochi metri non ha mancato l'appuntamento con il gol. Addirittura Antov, con un destro velenoso deviato in corner, ha sfiorato il clamoroso ribaltone. Chaka Traoré ha incantato con uno slalom speciale in dribbling e destro a giro che ha lambito il palo, Mancuso ha impegnato Jungdal con un destro sul primo palo nell'ultima vera occasione della partita. Il pari allo Zini non è un risultato da disprezzare, ma per come si era messa la sfida il Palermo ha più di un rimpianto. Corini perde il terzo posto in classifica, ora occupato dal Venezia che si è imposto in extremis sul campo del Pisa.