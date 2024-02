Vazquez: “Ancora secondi. Spero che anche il Palermo alla fine possa arrivare…”

Il pensiero di Franco Vazquez, ex Palermo ed attualmente in forza alla Cremonese, dopo il pareggio per 2-2 in rimonta contro i rosanero.

Pareggio decisamente amaro per il Palermo per come si è impostata la partita, avanti di due gol con la Cremonese in dieci uomini dal 17'. Risultato in ogni caso utile ai rosanero per primeggiare sui grigiorossi in caso di arrivo a pari punti, vista la prevalenza negli scontri diretti. Corini paga il blackout iniziale nel corso della ripresa. Encomiabile la formazione di Stroppa che non ha mai dato l'impressione di essere in inferiorità numerica. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di Franco Vazquez, fantasista della Cremonese ed ex rosa:

"Credo che partita spettacolare, siamo partiti bene poi un episodio ha cambiato tutto e ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo giocato molto bene e creato un tanto: punto importante, volevamo vincere però era difficile, va bene così. Importante che abbiamo fatto una partita importante e siamo ancora secondi. Devo fare questo: giocare non solo con la palla, devo correre e pressare come tutti. Il calcio moderno è così. Ho visto bene il Palermo, ha giocatori interessati, forti, li abbiamo messi in difficoltà con un uomo in meno. Lotterà fino alla fine, i tifosi li spingono. Sarà dura fino alla fine per tutti. Partita speciale per me, ho vissuto tanti momenti belli con quella maglia. Ho sempre dato tutto. Spero che anche loro possano arrivare fino alla fine con la possibilità di salire".

