Gds: “Palermo butta via la vittoria! Blackout che sa di passato, Cremonese al 45’…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia analizza il pari denso di rimpianti ottenuto dal Palermo allo Zini contro la Cremonese. Il noto quotidiano regionale pone l'accento sull'occasione straordinaria sciupata dalla squadra di Corini, che all'intervallo aveva la partita in mano con un doppio vantaggio e la superiorità numerica figlia dell'espulsione di Sernicola. Un punto che alla vigilia tutti in casa Palermo avrebbero sottoscritto, ma che lascia l'amaro in bocca ed ha oggettivamente il sapore di una sconfitta per le dinamiche con cui è maturato. Stati d'nimo contrapposti al triplice fischio, la Cremonese che esultava orgogliosa sotto la curva dei propri sostenitori, consapevole di aver compiuto una rimonta rimarchevole e forse insperata, in dieci uomini e sotto di due gol al termine del primo tempo. Il Palermo non può che mordersi le mani per il mancato sorpasso in classifica ai grigiorossi e scivola al quarto posto in virtù della vittoria del Venezia a Pisa. Rosanero che devono interrogarsi sulle ragioni di un blackout improvviso ed inspiegabile, che porta indietro nel tempo, alla base della rimonta lampo dei lombardi ad inizio ripresa con le reti di Castagnetti e Coda che hanno pareggiato quelle nella prima frazione realizzate da Brunori e Ranocchia. Due minuti in cui è stato vanificato quanto di buono fatto nei primi quarantacinque, un blackout che chiama in causa tutta la squadra e non solo il reparto difensivo, vista l'incapacità di gestire e controllare una gara che dopo il raddoppio di Ranocchia, con la Cremonese in dieci, pareva già abbondantemente chiusa. Forse la compagine di Stroppa ha lavorato meglio nell'intervallo, ma non si capisce il motivo di una flessione così vistosa con la gara oggettivamente in discesa per il Palermo. Un retaggio del passato che ritorna, la gara che prosegue sui binari dell'equilibrio e senza che sul rettangolo verde si percepisse il vantaggio dell'uomo in più per la formazione di Corini. Conclusioni fiacche, gambe pesanti e cambi ininfluenti fino al triplice fischio che sancisce il pari. Grande correttezza e rispetto tra le due tifoserie sugli spalti, certamente la nota più bella del pomeriggio allo Zini.