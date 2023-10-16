Si sono appena conclusi i quarti di finale delle gare dei playoff di Serie C, di seguito i risultati : Vicenza*-Crotone 1-0 Pescara*-Vis Pesaro 2-0 Ternana*-Giana Erminio 2-0 Audace Cerignola*-…
Crotone
SI sono appena conclusi i primi 45 minuti delle gare dei playoff di Serie C, di seguito i risultati del primo tempo: Vicenza-Crotone 1-0 Pescara-Vis Pesaro 1-0 Ternana-Giana Erminio 0-0 Audace…
Sono appena terminati gli ottavi di finale dei Playoff di Serie C, passano il turno : Atalanta, Feralpisaló-Crotone* 2-1 Monopoli-Giana Erminio* 1-3 Pescara*-Catania 1-2 Rimini-Vis Pesaro* 3-4…
Sono terminati i primi 45’ degli ottavi di finale dei Playoff di Serie c , di seguito i risultati: Pescara-Catania 0-0 Feralpisaló-Crotone 1-1 Monopoli-Giana Erminio 0-0 Torres-Atalanta U23 1-0…
Lamberto Zauli, allenatore del Crotone, alla vigilia della trasferta degli Squali a Potenza, come si legge sul sito ufficiale del club, ha dichiarato: Ancona, Boscaglia: “Squadra determinata, feedback…
Crotone, al via l'era post Baldini: Zauli riparte da un pareggio contro la Casertana
Nel monday night valido per la trentatreesima giornata del Girone C di Serie C Crotone e Casertana si sono divisi equamente la posta in palio. Allo Scida è zero a zero il punteggio finale nella gara…
E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Ezio Scida". Alle ore 20:30, fra le mura amiche, il Crotone ospiterà la Casertana nel match valevole per la trentatreesima giornata…
L'avventura di Silvio Baldini sulla panchina del Crotone è già finita. Il tecnico ex Palermo ha deciso di rassegnare le dimissioni dopo la sconfitta di misura rimediata dalla compagine calabrese…
L'ex tecnico del Palermo, Silvio Baldini, protagonista dell'esaltante promozione in B del club rosanero un paio di stagioni fa con un'inarrestabile cavalcata tra seconda parte di regular season e…
Silvio Baldini, tecnico del Crotone ed ex allenatore del Palermo tra le altre, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida di campionato contro il Messina: Palermo, Delio Rossi: “Olimpico…
"Abbiamo fatto una figura di merda". Non usa mezzi termina Silvio Baldini, alla sua seconda sconfitta in due gare, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Giugliano, andata…
Parola a Silvio Baldini. L’allenatore del Crotone - in sede di conferenza stampa - ha presentato il match tra calabresi e Giugliano, valido per la 29ª giornata del girone C di Serie C. Di seguito, le…
VIDEO Foggia-Crotone 2-1: beffa Baldini al 91', decide Silvestro. Gol e highlights
https://www.youtube.com/watch?v=emltjBXpGQg
Crotone, Baldini: "A Foggia perso anche con il Palermo, da lì siam partiti"
https://www.youtube.com/watch?v=8HedpGjRgWY
Foggia-Crotone 2-1: doppietta Silvestro, beffa Baldini all’esordio
Beffa Baldini all’esordio sulla panchina del Crotone. A Foggia finisce due a uno per la formazione di Cudini in grado di realizzare due gol nel finale di partita. Al 64’ Crotone in vantaggio grazie…
Quasi tutto pronto per Foggia-Crotone. Il match - valido per uno dei posticipi della ventottesima giornata del girone C di Lega Pro - è in programma alle ore 20.45 allo stadio Pino Zaccheria. Il…
Nuova avventura per Silvio Baldini in Serie C. L'ex tecnico di Carrarese e Palermo tra le altre, dopo le dimissioni di Perugia dello scorso anno, era rimasto senza panchina, nonostante le avance di…
Il Crotone ufficializza l'arrivo del nuovo tecnico. Si tratta di Silvio Baldini, ex tecnico del Palermo. Il tecnico di Massa Carrara è rimasto senza squadra dopo le dimissioni rassegnate dal Perugia.
Crotone, ufficiale l'esonero di Zauli: in pole per la panchina l'ex Palermo Baldini
Dopo il quarto pareggio consecutivo, il Crotone ha scelto di esonerare Lamberto Zauli dalla guida tecnica della prima squadra. La società aveva già preso questa decisione nell'ottobre scorso con Zauli…
Ritorna la Serie C e il girone C lo fa con una super sfida. Il Crotone di Lamberto Zauli, sfida il Catania di Cristiano Lucarelli. Match importante per la classifica fra due delle squadre più…
Ritorna la Serie C e il girone C lo fa con una super sfida. Il Crotone di Lamberto Zauli, sfida il Catania di Cristiano Lucarelli. Match importante per la classifica fra due delle squadre più…
La Casertana torna a giocare in casa dopo gli ultimi sold-out, con l'obiettivo di continuare la striscia di vittorie. La squadra di Vincenzo Cangelosi è reduce da cinque successi consecutivi, che…
Ottimo momento per il Crotone. Dopo l'esonero del tecnico, dietrofront della società con in primis i calciatori che ha voluto il ritorno di Lamberto Zauli. Lo stesso tecnico ex Sudtirol, ha parlato in…
Dodicesima giornata estremamente interessante nel girone C di Lega Pro, caratterizzata da diversi incontri importanti in ottica alta classifica. L'Avellino che precede la Juve Stabia di sole due…
Parola a Lamberto Zauli. L'allenatore del Crotone - dopo il caos di settimana scorsa - con l'esonero prima e il richiamo poi (grazie all'intervento della squadra), è tornato a parlare in sede di…
Serie B, Gautieri: "Il Palermo ha una marcia in più. Plauso al Cosenza, il Parma..."
“Il Palermo ha una marcia in più", così Carmine Gautieri intervenuto ai microfoni di Tmw. L'ex allenatore dell'Avellino ha tracciato un quadro del campionato di Serie B: "Il Venezia sta dando…
"Ci prendiamo le nostre responsabilità". Lo ha detto Guillaume Gigliotti, intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Nelle scorse ore, il presidente del Crotone aveva deciso di sollevare…
"Ciò che è successo oggi è molto particolare. Da apprezzare dal punto di vista umano". Così Raffaele Vrenna, intervenuto in conferenza stampa dopo il dietrofront relativo all'esonero di Lamberto…