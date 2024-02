GdS: “Palermo, garanzia Brunori. Doppia cifra da tre anni di fila. Radice dista…”

Venticinque reti più ulteriori quattro nella fase playoff nella sua primissima annata in Sicilia nel girone C di Serie C, un rendimento devastante che ha contribuito sostanzialmente alla promozione dei rosa in cadetteria. Diciassette gol più tre ulteriori in Coppa Italia nella stagione successiva in B per Brunori, trascinatore del Palermo nell'annata del consolidamento della categoria, nonché la prima targata City Football Group. Giunto a quota dieci centri nell'attuale mese di febbraio, il capitano rosanero resta al centro del progetto, con l'ulteriore obiettivo di entrare nella storia del club arrivando almeno alla seconda posizione della classifica all-time dei goleador del Palermo. Con i suoi 59 gol realizzati, Carlo Radice dista solamente tre lunghezze mentre il primato, più ostico da raggiungere, appartiene a Fabrizio Miccoli con ben 81 reti messe a segno in maglia rosanero.