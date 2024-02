GdS: “Palermo, otto espulsioni a favore ma ben quattro volte è mancata la vittoria”

Avversari spesso in svantaggio numerico ma il Palermo, contro Bari, Spezia, Ternana e Cremonese, ha mancato l'appuntamento con la vittoria.

Mediagol ⚽️ 26 febbraio 2024 (modifica il 26 febbraio 2024 | 10:21)

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma su un dato curioso. Il Palermo ha beneficiato di ben otto cartellini rossi nei confronti dei propri avversari. Tuttavia, in quattro occasioni, la superiorità numerica non è bastata ai rosanero per portarsi a casa l'intera posta in palio.

Sin dalla prima giornata di Serie B, al "San Nicola", i siciliani si erano ritrovati in una sorprendente doppia superiorità numerica per via delle espulsioni di Maita e Di Cesare ma il Bari è riuscito a tenere botta difendendo fino all'ultimo lo 0-0. Vantaggio numerico anche contro Reggiana (Marcandalli), Modena (Oukhadda), Spezia (Bertola), Ternana (Corrado), Pisa (Marin) ed il più recente Sernicola (Cremonese). Risultati favorevoli al Palermo contro Reggiana, Modena e Pisa, mentre è arrivato solamente un pareggio contro Spezia, Ternana e Cremonese.

Il Palermo ha masticato amaro per non aver sfruttato appieno la superiorità numerica in ben quattro circostanze, lasciando indietro preziosi punti che la formazione allenata da Eugenio Corini spera di non recriminare al termine della stagione.

