Foggia, torna Cudini: “Contento di essere di nuovo qui, bisogna solo lavorare”

Mirko Cudini, ritornato sulla panchina del Foggia, ha rilasciato dichiarazioni in conferenza stampa al ritorno

Momento di grande crisi in casa Foggia. Squadra quindicesima a soli tre punti dalla zona playout con l'obiettivo dichiarato dei playoff. Bisogna cambiare marcia e per farlo si è ritornati all'origine. Dopo l'esonero, è stato ufficializzato nuovo tecnico dei satanelli, Mirko Cudini ex Campobasso. Ecco le sue parole: